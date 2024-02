Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Val di Fassa 2024: orari, tv, streaming. In programma due superG

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna in Italia e precisamente in Val di Fassa, dove in programma c’è un doppio appuntamento con la velocità. Si disputeranno, infatti, due superG tra sabato e domenica, due gare che possono davvero essere decisive per la classifica di specialità.

Dopo Crans Montana in classifica è cambiato tutto visto che Lara Gut-Behrami ha solo cinque punti di vantaggio su Cornelia Huetter, ma anche Federica Brignone si è ulteriormente avvicinata e adesso vuole sfruttare le gare di casa per riprendersi il pettorale rosso.

Attenzione poi ad una Marta Bassino completamente rinata dopo questo fine settimana, con la piemontese a caccia della prima vittoria della carriera in superG in Coppa del Mondo, avendo appena cancellato lo zero nella casella della discesa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare della Val di Fassa, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO VAL DI FASSA

Sabato 24 Febbraio

Ore 11.00 SuperG femminile Val di Fassa (Italia)

Domenica 25 Febbraio

Ore 11.00 SuperG femminile Val di Fassa (Italia)

COPPA DEL MONDO VAL DI FASSA 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

