Snowboard oggi, PGS Krynica 2024: programma 24 febbraio, orari, tv, streaming

Dopo quattro settimane torna la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Oggi, sabato 24 febbraio, si disputerà infatti a Krynica (Polonia) gara-1 del PGS, sesto appuntamento del calendario stagionale.

Sono come sempre numerosi gli azzurri da seguire con particolare attenzione. In campo maschile Edwin Coratti, al momento secondo nella classifica generale con 220 punti, cercherà di recuperare terreno sul leader Benjamin Karl, primo a quota 422. Fari puntati poi su Maurizio Bormolini (quarto con 210), Daniele Bagozza (quinto con 196), Roland Fischnaller (sesto con 191) ed Aaron March (settimo con 190).

In campo femminile grande occasione per Lucia Dalmasso, anche lei chiamata ad attaccare la vetta. L’azzurra dopo cinque appuntamenti si trova al terzo posto della classifica generale con 272 punti, alle spalle della leader nipponica Tsubaki Miki (310) e Ram Hofmeister, seconda con 279.

La giornata si aprirà alle 9:00 con le qualifiche, mentre la fase finale comincerà a partire dalle 13:00. Sarà possibile seguire l’evento integralmente in streaming su Discovery Plus (per le finali). Per la gara odierna non è invece prevista alcuna copertura in chiaro. OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo dello snowboard in parallelo.

CALENDARIO PGS KRYNICA OGGI

Sabato 24 febbraio



9.00: qualificazioni femminili e maschili a Krynica (Polonia)

13.00: fasi finali femminili e maschilia a Krynica (Polonia)

PGS KRYNICA DOVE VEDERE LE FASI FINALI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: Discovery Plus

Diretta live testuale: OA Sport