Sci alpino, Venier impedisce un’altra doppietta: Brignone e Bassino sul podio in superG a Crans Montana

Sfuma la seconda doppietta consecutiva per l’Italia a Crans Montana. Ad impedire un nuovo uno-due azzurro ci ha pensato l’austriaca Stephanie Venier, che trionfa nel superG sulle nevi svizzere, conquistando il primo successo della carriera in questa specialità ed il terzo in Coppa del Mondo. Sul podio con lei ci salgono ancora Federica Brignone e Marta Bassino, invertite rispetto a ieri, ma ancora straordinarie protagoniste nella località del Canton Vallese.

Venier ha costruito la sua vittoria nel piano, dove ha guadagnato un’enormità rispetto alle due azzurre, che, invece, hanno fatto la differenza nei tratti più tecnici e nelle grandi curve. L’austriaca è stata comunque bravissima a mantenere il vantaggio e alla fine ha chiuso davanti di soli 4 centesimi a Brignone, mentre sono 15 quelli su Bassino.

Per Brignone è il secondo podio della stagione in superG e soprattutto con questo risultato riapre completamente i giochi per la coppa di specialità, visto che mancano ancora quattro supergiganti. Per Bassino, invece, è la conferma dopo la strepitosa vittoria di ieri in discesa, con la piemontese che sembra definitivamente essersi ritrovata dopo un lungo periodo buio.

Quarto posto per la francese Romane Miradoli (+0.28), che ha preceduto l’austriaca Cornelia Huetter (+0.45) ed una Lara Gut-Behrami (+0.46), che è sembrata mai essere in piena spinta, perdendo davvero moltissimo sul piano. Settima la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.61) davanti alla ceca Ester Ledecka (+0.64). Completano la Top-10 la tedesca Kira Weidle (+0.69) e la francese Laura Gauche (+0.75).

Più staccate le altre azzurre: Laura Pirovano (+1.07), Roberta Melesi (+1.20) e Teresa Runggaldier (+2.31).

Si diceva di una Brignone che torna ampiamente in lizza per conquistare la coppa di superG. In testa alla classifica c’è Lara Gut-Behrami con 360 punti davanti di soli cinque punti a Cornelia Huetter. Federica è terza con 326 e con ogni probabilità saranno loro tre a giocarsi la sfera di cristallo. In quella generale Gut-Behrami conduce con 1414 punti, Shiffrin è seconda ferma a 1209, mentre Brignone è sempre terza a 1128.