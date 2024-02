Short track, ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo a Gdansk. Sighel cerca la prima vittoria

La Coppa del Mondo di short track va in archivio questo fine settimana con l’ultima tappa del suo calendario. Si gareggia a Gdansk in Polonia su un ghiaccio che qualche settimana fa ha regalato grandissime emozioni ai colori azzurri durante i Campionati Europei.

Una rassegna continentale magica per Pietro Sighel, che era stato capace di conquistare la vittoria in tutte le distanze, centrando una tripletta storica. Proprio queste belle sensazioni possono essere di buon auspicio per il trentino che va ancora a caccia del primo successo stagionale in Coppa del Mondo e a Gdansk ci sono anche due serie dei suoi amati 500 metri e quindi può davvero essere l’occasione giusta.

Non solo Sighel per l’Italia, ma in Polonia hanno saputo esaltarsi anche le ragazze e ci si aspetta un ulteriore guizzo da Luca Spechenhauser. Soprattutto c’è da riscattare il deludente ultimo fine settimana di Rotterdam, dove nessun azzurro è riuscito a salire sul podio, con le sole finali B raggiunte da Chiara Betti e proprio Spechenhauser.

Capitolo staffette. La staffetta mista ha mancato la finale dopo averla raggiunta per sette volte consecutivamente. Il quartetto azzurro sa di essere ampiamente competitivo e proverà subito a rifarsi. Obiettivo finale A anche per le altre due staffette, dove comunque la concorrenza è sempre agguerrita, ma sia il quartetto maschile sia quello femminile hanno dimostrato di valere le migliori nazioni.