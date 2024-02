Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Calgary: 12 azzurri in Canada, assente Lollobrigida

I Mondiali 2024 su singole distanze di speed skating scatteranno nella serata italiana a Calgary, in Canada: saranno dodici gli azzurri al via della rassegna iridata che metterà in palio 16 titoli. L’Italia sarà presente in dodici delle specialità previste.

Il DT Maurizio Marchetto, che sarà adiuvato dall’allenatore Matteo Anesi, ha convocato per l’occasione Laura Lorenzato (Noale Ice), Laura Peveri (Fiamme Oro), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

Ghiotto e Malfatti prenderanno parte a 5000 e 10000 e comporranno il team pursuit azzurro assieme a Giovannini, impegnato anche con 5000 e mass start, mentre Bosa sarà in gara su 500 e 1000 metri, infine Trentini sarà al via sui 1500 e Di Stefano sarà alla partenza di 1500 e mass start. Pergher è iscritta ai 500, Lorenzato a 3000, 5000 e mass start e Peveri a 1500 e mass start. Non ci sarà dunque Francesca Lollobrigida, che è rientrata in Italia e preparerà i Mondiali allround previsti ad Inzell a marzo.

Al sito federale ha parlato il DT azzurro, Maurizio Marchetto: “La squadra è pronta e proveremo a toglierci delle soddisfazioni importanti come fatto nel corso di tutta la stagione. Mi auguro che il ghiaccio, soprattutto per le distanze lunghe, resti più duro di quanto non appaia in questo momento. I padroni di casa avranno qualche vantaggio, ma noi siamo qui per dare il 100% e non lasciare nulla di intentato“.