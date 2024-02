Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Crans Montana 2024: orari, tv, streaming. In programma due discese e un superG

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe vivere il momento decisivo nella lotta per la conquista della classifica generale. Si gareggia, infatti, a Crans Montana con una tre giorni dedicata completamente alla velocità con in programma due discese ed un superG.

Mikaela Shiffrin non ha ancora fatto presente quando tornerà in gara ufficialmente e sembra davvero molto difficile che possa rientrare proprio a Crans Montana. Questo sicuramente apre la possibilità a Lara Gut-Behrami di allungare in maniera forse definitiva sulla statunitense e di avvicinarsi tantissimo alla sfera di cristallo.

In casa Italia ovviamente mancherà tantissimo Sofia Goggia, che non può difendere il primato nella classifica di discesa, con Gut-Behrami favorita anche per questa coppa, oltre che a quella di superG. Crans Montana è una località decisamente amata da Federica Brignone, che può davvero tornare sul podio dopo molte gare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Crans Montana, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CRANS MONTANA

Venerdì 16 Febbraio

Ore 10.30 Discesa femminile Crans Montana (Svizzera)

Sabato 17 Febbraio

Ore 10.30 Discesa femminile Crans Montana (Svizzera)

Domenica 18 Febbraio

Ore 10.30 SuperG femminile Crans Montana (Svizzera)

COPPA DEL MONDO CRANS MONTANA 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: LaPresse