F1, Max Verstappen domina il Day-1 dei Test di Sakhir. La Ferrari cresce e lavora sul passo gara

Se il buongiorno si vede dal mattino o, per meglio dire, dalla sera di Sakhir, gli avversari di Max Verstappen devono prepararsi ad un’altra stagione da assoluti comprimari. Il tre-volte campione del mondo, infatti, ha chiuso al comando il Day-1 dei test pre-stagionali del Bahrain riservati alla F1 spaventando (come se ce ne fosse bisogno) tutti i rivali.

L’olandese ha lavorato in maniera massiva totalizzando la bellezza di 143 giri senza il minimo scricchiolio della sua RB20, risultando perfetto in ogni condizione. Nel corso della mattinata (ancora con sole e temperature elevate) ha messo in mostra stint letteralmente impressionanti sempre sul passo dell’1:36 medio con le gomme C3, quindi nel corso del pomeriggio ha proseguito martellando su crono eccellenti. “Super Max” chiude il suo esordio con il tempo di 1:31.344 rifilando distacchi abissali al resto del gruppo.

Alle sue spalle, per esempio, troviamo Lando Norris (McLaren) con 1.140 di ritardo e il miglior tempo di 1:32.484. Per l’inglese 73 giri e anche qualche stint con le gomme C2 (hard). In terza posizione la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha girato nel corso della seconda parte del turno (69 tornate) e ha messo a segno il tempo di 1:32.584 a 1.240 dalla vetta. Buon lavoro per il nativo di Madrid che ha effettuato alcuni long run con tempi che dimostravano una costanza di rendimento interessante per la SF-24.

Quarta posizione per Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB F1 Team) con il tempo di 1:32.727 a 1.255, mentre è quinto il francese Pierre Gasly (Alpine) in 1:32.805 a 1.461, davanti al canadese Lance Stroll (Aston Martin) sesto in 1:33.007 a 1.663. Chiude in settima posizione, invece, Charles Leclerc. Il monegasco ha girato nel corso della mattinata di Sakhir e ha lavorato sul passo gara con carico di benzina, uno dei maggiori nei della Ferrari edizione 2023. Il pilota classe 1997 ha messo in mostra un ritmo costante sempre sull’1:38, mentre sul time attack ha centrato un buon 1:33.247 a 1.903 da Verstappen.

Ottavo crono per Fernando Alonso (Aston Martin). Il pilota spagnolo ha completato la bellezza di 77 tornate nel corso della prima parte del Day-1 con il tempo di riferimento di 1:33.385 a 2.041. Alle sue spalle è nono l’australiano Oscar Piastri (McLaren) in 1:33.658 a 2.314 quindi completa la top10 il cinese Guanyu Zhou (Stake F1 Team Kick Sauber) in 1:33.871 a 2.527.

È solamente 12° George Russell (Mercedes) ma la classifica non deve trarre in inganno. Il pilota inglese ha badato al sodo, non pensando al cronometro, totalizzando oltre 100 giri con il miglior tempo di 1:34.109 e dimostrando di avere in mano un passo gara interessante. Domani i piloti torneranno in azione per ulteriori otto ore di lavoro, prima che venerdì cali il sipario sui test pre-stagionali della massima categoria del motorsport.

CLASSIFICA TEMPI DAY-1 TEST F1 SAKHIR

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.344 143

2 Lando NORRIS McLaren+1.140 73

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.240 69

4 Daniel RICCIARDO RB+1.255 52

5 Pierre GASLY Alpine+1.461 61

6 Lance STROLL Aston Martin+1.663 54

7 Charles LECLERC Ferrari+1.903 64

8 Fernando ALONSO Aston Martin+2.041 77

9 Oscar PIASTRI McLaren+2.314 57

10 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.527 63

11 Logan SARGEANT Williams+2.538 21

12 George RUSSELL Mercedes+2.765 122

13 Yuki TSUNODA RB+2.792 64

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+3.087 68

15 Alexander ALBON Williams+3.243 40

16 Esteban OCON Alpine+3.333 60

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.348 66

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.562 82

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –