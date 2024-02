F1, Toto Wolff: “Hamilton mi ha sorpreso molto per la sua decisione, a maggio sapremo con chi sostituirlo”

Toto Wolff sta seguendo con occhi molto attenti l’attività in pista nel corso di questa prima giornata di test di F1 a Sakhir (Bahrain). Una tre-giorni importante per comprendere il funzionamento delle nuove monoposto e la W15 è per la Mercedes è un cambio di rotta rispetto alle ultime due vetture progettate a Brackley. In questo contesto, la Red Bull sta dando conferma delle sue straordinarie qualità già da questo day-1.

“Red Bull è molto veloce e questo lo si può dire già adesso. Non penso che il loro segreto stia nelle forme che Adrian Newey ha preso in considerazione, quando nel modo di far lavorare il fondo. Di conseguenza, noi non possiamo sapere esattamente come riescono a far funzionare così bene la RB20“, ha raccontato il manager austriaco ai microfoni di Sky Sport.

Parlando del lavoro fatto in Mercedes ha aggiunto: “Partiamo da una base migliore rispetto all’anno scorso e i piloti si sono espressi favorevolmente, ritenendo che questa macchina si possa sviluppare per migliorare con costanza, ma chiaramente dobbiamo dare il via a questo percorso“.

Approfondendo il tema piloti, inevitabile il riferimento a Lewis Hamilton, che lascerà la scuderia anglo-tedesca per accasarsi alla Ferrari nel 2025. “Mi ha sorpreso molto la sua decisione perché c’eravamo lasciati prima delle vacanze e non c’erano state queste avvisaglie. Certo, sapevamo che con Lewis il contratto fosse di un anno e quindi sarebbe potuto accadere, ma non avevo avuto segnali. Comunque, sono cose che possono accadere. Chi al suo posto? E’ una decisione che prenderemo nel corso della stagione e credo che a maggio avremo le idee più chiare“, ha dichiarato Toto.

Si è fatto sulla stampa anche il nome di Kimi Antonelli, nell’orbita della Mercedes e da quest’anno in F2 con la Prema: “Non è un mistero, mi piace come persona e pilota, ma ha 17 anni e deve affrontare il primo anno in F2. Sinceramente non voglio mettergli altra pressione“, ha ammesso Wolff. In chiusura il Team Principal della Mercedes ha detto la sua anche sul caso riguardante Christian Horner (Team Principal della Red Bull), sotto accusa per atteggiamenti inappropriati interni alla squadra anglo-austriaca: “E’ stata avviata un’indagine interna, per cui è giusto attendere a cosa porterà. In questo momento, ci sono tante congetture e credo che non si possa dire molto sulla vicenda“.