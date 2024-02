Calendario Test F1 2024: programma Sakhir, dove vederli in tv e streaming

L’attesa è ormai finita ed è giunto il momento di scendere in pista, da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio, per un primo assaggio del Mondiale 2024 di Formula Uno. Il circuito di Sakhir, sede della prima gara stagionale ad inizio marzo, ospita infatti l’unica finestra di test collettivi ufficiali in preparazione del prossimo campionato.

I piloti e gli ingegneri avranno la possibilità di raccogliere dati preziosissimi sul comportamento in pista delle nuove macchine, in attesa di spingere il massimo a partire dal round inaugurale previsto sempre in Bahrein dal 29 febbraio al 2 marzo. La Red Bull, guidata da Max Verstappen, resta il punto di riferimento che verrà subito messa nel mirino dalle varie Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari (italiani), il palinsesto tv e streaming della tre-giorni di test collettivi ufficiali della Formula Uno in Bahrein. Tutta l’attività in pista sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TEST F1 SAKHIR 2024

Mercoledì 21 febbraio

Ore 8.00-17.00 (pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00) prima giornata test Sakhir F1

Giovedì 22 febbraio

Ore 8.00-17.00 (pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00) seconda giornata test Sakhir F1

Venerdì 23 febbraio

Ore 8.00-17.00 (pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00) terza giornata test Sakhir F1

PROGRAMMA TEST SAKHIR F1: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport