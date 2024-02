Biathlon, cancellata l’individuale femminile di Oslo! Cosa è successo, quando si recupera, nuovo orario

Tutto rimandato a domani. È stata posticipata la 15km Individuale femminile, in programma sulle nevi di Oslo-Holmenkollen (Norvegia), terzultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. C’era attesa per la disputa della prova sui quattro poligoni, con Lisa Vittozzi che aveva nel mirino la conquista della Coppa di specialità, dando seguito all’oro mondiale ottenuto a Nové Město na Moravě in questo format.

Ebbene, la gara non andrà in scena a causa del meteo. Condizioni di grande umidità, nebbia fitta, vento e pioggia hanno costretto gli organizzatori a prendere la decisione, comprendendo le difficoltà delle atlete nell’affrontare una prova che sarebbe stata fortemente influenzata per quanto detto.

Due to unfavourable weather conditions, the Holmenkollen Women Individual is postponed until tomorrow. The new time will be announced in due course. Yevenko/IBU #biathlon pic.twitter.com/S3AkzYNa0v — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 29, 2024

Sarà quindi un 1° marzo all’insegna della specialità in questione, visto che sia donne che uomini competeranno in questo appuntamento. Ci si augura che nelle prossime ore “Giove Pluvio” non venga a bussare alle porte in maniera da avere un contesto agonistico adeguato per competere al meglio delle proprio possibilità. Il nuovo orario dell’individuale femminile sarà alle 12.30 di venerdì 1° marzo.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO 2024

Venerdì 1° marzo

Ore 12.30 Individuale femminile

Ore 15.30 Individuale maschile