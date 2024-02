A che ora viene recuperata l’individuale a Oslo con Lisa Vittozzi? Nuovo programma, tv, streaming

Cambio di programma a Oslo Holmenkollen per la 15 km femminile, valevole come prima gara dell’ottava e terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Il maltempo (umidità, nebbia fitta, vento e pioggia) ha infatti costretto gli organizzatori a posticipare l’evento, che si terrà dunque domani a partire dalle ore 12.30.

Si preannuncia a questo punto un weekend estenuante per gli atleti, chiamati ad affrontare tre competizioni in tre giorni con un chilometraggio particolarmente probante. Dopo l’individuale di venerdì 1° marzo (la prova maschile è stata riprogrammata alle ore 15.30), il calendario prevede poi la mass start sabato e le staffette miste domenica.

L’Italia sogna in grande con Lisa Vittozzi, reduce da un Mondiale strepitoso a Nove Mesto e pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo. L’azzurra occupa attualmente la terza posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo a -48 dalla leader norvegese Ingrid Landmark Tandrevold e a -18 dalla francese Justine Braisaz-Bouchet, ma attenzione alla temibile Julia Simon quarta a soli 9 punti dalla nostra portacolori.

Di seguito il nuovo calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dell’individuale femminile di Oslo, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport; in diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON A OSLO

Venerdì 1° marzo

Ore 12.30 Individuale femminile a Oslo (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport

PROGRAMMA INDIVIDUALE FEMMINILE OSLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.