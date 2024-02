DIRETTA F1, GP Sakhir 2024 LIVE: aggiornamento risultati seconda sessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale di Formula 1 2024.

Si comincia di giovedì, poiché questo primo fine settimana culminerà nella gara di sabato: questo perché il 10 marzo comincerà il Ramadan e quindi la settimana prossima il GP dell’Arabia Saudita si svilupperà di sabato. Un anticipo che fa slittare tutto di un giorno all’indietro.

Si comincerà dal tracciato di Sakhir, laddove si sono appena disputati i test pre-stagionali che hanno mostrato ancora un Max Verstappen superiore a tutta la concorrenza. Il tre-volte campione del mondo, dopo un 2023 monopolizzato, vuole continuare su questa scia per prendersi ulteriori soddisfazioni. Dietro a Verstappen proverà a inserirsi in primis la Ferrari. Sono tante le vetture e i piloti che proveranno a fare grandi cose. Charles Leclerc e Carlos Sainz per motivi diversi hanno tanti stimoli quest’anno e cercheranno di rimanere il più vicino possibile al vertice, cercando di portare la Rossa ad essere costantemente la seconda forza del campionato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale di Formula 1 2024. Si comincia alle 16.00. Buon divertimento!