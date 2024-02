Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, giovedì 15 febbraio: nella quattordicesima giornata spazio a pallanuoto maschile, tuffi dalle grandi altezze maschili e nuoto. Verranno assegnati altri sei titoli: verranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 200m farfalla femminili, 100m stile libero maschili, 50m dorso femminili, 200m misti maschili e staffetta 4x200m stile libero femminile, e nei tuffi dalle grandi altezze, con le ultime rotazioni della gara maschile.

Saranno in gara il Settebello, che affronterà la Spagna nelle semifinali della pallanuoto maschile, Davide Baraldi ed Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze maschili, e, nel nuoto, Chiara Tarantino, Lorenzo Mora, Francesca Fangio e Sara Franceschi (batterie ed eventuale semifinale), la staffetta 4x200m stile libero femminile (batterie ed eventuale finale), Alessandro Miressi ed Alberto Razzetti (finale).

La quattordicesima giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), oggi, giovedì 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (batterie del nuoto, tuffi maschili, Italia-Spagna e Croazia-Francia di pallanuoto maschile) e Rai 2 HD (semifinali e finali del nuoto), in diretta streaming su Rai Play (batterie, semifinali e finali del nuoto, tuffi maschili, Italia-Spagna e Croazia-Francia di pallanuoto maschile), Rai Play 3 (tuffi maschili), mentre OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le gare di nuoto e tuffi grandi altezze e di Spagna-Italia di pallanuoto maschile.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Giovedì 15 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile, finale 11° posto: Cina-Australia

07.32 Nuoto, batterie: 100m stile libero femminili (Chiara Tarantino)

07.56 Nuoto, batterie: 200m dorso maschili (Lorenzo Mora)

08.11 Nuoto, batterie: 200m rana femminili (Francesca Fangio, Sara Franceschi)

08.28 Nuoto, batterie: 200m rana maschili

08.30 Pallanuoto maschile, finale 9° posto: Romania-Stati Uniti

08.44 Nuoto, batterie: staffetta 4x200m stile libero femminile (Italia)

09.02 Tuffi grandi altezze, semifinale maschile 27 metri: round 3 (Davide Baraldi, Andrea Barnabà)

09.55 Tuffi grandi altezze, finale maschile 27 metri: round 4 (Davide Baraldi, Andrea Barnabà)

10.00 Pallanuoto maschile, semifinali 5° posto: Montenegro-Grecia

12.30 Pallanuoto maschile, semifinali 5° posto: Serbia-Ungheria

14.00 Pallanuoto maschile, semifinali, Spagna-Italia

15.30 Pallanuoto maschile, semifinali: Croazia-Francia

17.02 Nuoto, finale: 200m farfalla femminili

17.11 Nuoto, semifinali: 100m stile libero femminili

17.21 Nuoto, finale: 100m stile libero maschili (Alessandro Miressi)

17.36 Nuoto, finale: 50m dorso femminili

17.43 Nuoto, semifinali: 200m rana maschili

18.03 Nuoto, finale: 200m misti maschili (Alberto Razzetti)

18.19 Nuoto, semifinali: 200m rana femminili

18.33 Nuoto, semifinali: 200m dorso maschili

18.45 Nuoto, finale: staffetta 4x200m stile libero femminile

