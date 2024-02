Nuoto, Cesare Butini: “L’Italia ha colto le sue occasioni, ma non ci si deve illudere in vista delle Olimpiadi”

La Nazionale italiana di nuoto ha concluso con 12 medaglie il proprio percorso nei Mondiali 2024. 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi il computo complessivo della spedizione tricolore della piscina in corsie, un numero di podi che non era mai stato raggiunto in altre circostanze.

E’ anche vero che questi riscontri sono stati fortemente condizionati dalle assenze di questa rassegna iridata, collocata in un slot temporale piuttosto infelice, ragion per cui tanti atleti hanno preferito non prendervi parte e pensare agli allenamenti. Ne ha parlato ai microfoni della Rai, il Direttore Tecnico della Nazionale, Cesare Butini.

“E’ un’Italia che ha saputo cogliere le sue occasioni, per cui il bilancio è positivo e ci fa ben sperare. Tuttavia non ci dobbiamo illudere perchè alle Olimpiadi sarà molto dura e questo è stato un Mondiale con assenze. Dobbiamo essere consapevoli che nei 4/5 mesi che restano dobbiamo acquisire delle certezze più importanti“, ha affermato Butini.

Non si vuol abbassare la guardia quindi e pensare a quel che sarà con fiducia sì, ma senza pensare che il numero di top-3 nella vasca di Doha si possa ripercuotere automaticamente a Parigi.