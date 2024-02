Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orari staffette, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, sabato 17 febbraio, giornata di staffette per i Mondiali di biathlon di scena a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca. Le prove a squadre andranno a caratterizzare il penultimo giorno di gare della rassegna iridata e in casa Italia si vorrà fare bene. Alle 13.45 saranno le donne a dare il via alle danze e il Bel Paese difenderà il titolo ottenuto l’anno scorso a Oberhof (Germania)

La compagine tricolore avrà al lancio Samuela Comola, seconda frazione affidata a Dorothea Wierer, terza a Rebecca Passler, che nel 2023 era la riserva, in chiusura toccherà a Lisa Vittozzi. Finisce dunque la rassegna iridata di Michela Carrara, che per quanto fatto vedere nel corso della competizione avrebbe potuto dare un contributo importante, ma evidentemente le scelte sono state più orientate dal punto di vista dell’esperienza.

Alle 16.30 saranno gli uomini a entrare in gioco e la formazione tricolore non ha sorprese: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, e infine Tommaso Giacomel in chiusura. Il quartetto nostrano ha ottenuto due podi nella stagione di Coppa del Mondo e spera di replicare in questo contesto.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv delle due staffette femminile e maschile dei Mondiali 2024 di biathlon a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, DAZN, SkyGo, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON OGGI

Sabato 17 febbraio

Ore 13.45: staffetta 4×6 km femminile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

Ore 16.30: staffetta 4×7.5 km maschile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, Discovery+, DAZN, SkyGo, Now, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

1-2 g ARNEKLEIV Juni

1-3 y LIEN Ida

1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou

2-2 g CHAUVEAU Sophie

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-4 b SIMON Julia

3 SWE – SWEDEN

3-1 r MAGNUSSON Anna

3-2 g PERSSON Linn

3-3 y OEBERG Hanna

3-4 b OEBERG Elvira

4 GER – GERMANY 2

4-1 r HETTICH-WALZ Janina

4-2 g GROTIAN Selina

4-3 y VOIGT Vanessa

4-4 b PREUSS Franziska

5 ITA – ITALY

5-1 r COMOLA Samuela

5-2 g WIERER Dorothea

5-3 y PASSLER Rebecca

5-4 b VITTOZZI Lisa

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Elisa

6-2 g BASERGA Amy

6-3 y GASPARIN Aita

6-4 b HAECKI-GROSS Lena

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r VOBORNIKOVA Tereza

7-2 g CHARVATOVA Lucie

7-3 y DAVIDOVA Marketa

7-4 b JISLOVA Jessica

8 UKR – UKRAINE

8-1 r PETRENKO Iryna

8-2 g DZHIMA Yuliia

8-3 y MERKUSHYNA Anastasiya

8-4 b DMYTRENKO Khrystyna

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r STEINER Tamara

9-2 g GANDLER Anna

9-3 y HAUSER Lisa Theresa

9-4 b JUPPE Anna

10 POL – POLAND 4

10-1 r SIDOROWICZ Natalia

10-2 g MAKA Anna

10-3 y CICHON Kamila

10-4 b JAKIELA Joanna

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r REPINC Lena

11-2 g KLEMENCIC Polona

11-3 y KLEMENCIC Ziva

11-4 b LAMPIC Anamarija

12 FIN – FINLAND

12-1 r MINKKINEN Suvi

12-2 g VIROLAINEN Daria

12-3 y LEHTONEN Venla

12-4 b KERANEN Noora Kaisa

13 SVK – SLOVAKIA 5

13-1 r REMENOVA Zuzana

13-2 g KUZMINA Anastasiya

13-3 y MACHYNIAKOVA Julia

13-4 b REMENOVA Maria

14 EST – ESTONIA

14-1 r ERMITS Regina

14-2 g TOMINGAS Tuuli

14-3 y KUELM Susan

14-4 b TALIHAERM Johanna

15 USA – UNITED STATES

15-1 r LEVINS Chloe

15-2 g IRWIN Deedra

15-3 y GARSO Jackie

15-4 b GERAGHTY-MOATS Tara

16 KAZ – KAZAKHSTAN 6

16-1 r VISHNEVSKAYA-SH. Galina

16-2 g POLTORANINA Olga

16-3 y YEGOROVA Polina

16-4 b SKRIPKINA Alina

17 LAT – LATVIA

17-1 r BULINA Sanita

17-2 g BENDIKA Baiba

17-3 y SABULE Annija

17-4 b BULINA Sandra

18 CAN – CANADA

18-1 r LUNDER Emma

18-2 g MOSER Nadia

18-3 y PEIFFER Benita

18-4 b DICKSON Emily

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r HRISTOVA Lora

19-2 g DIMITROVA Valentina

19-3 y ZDRAVKOVA Maria

19-4 b YOLOVA Stefani

20 KOR – KOREA

20-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

20-2 g CHOI Yoonah

20-3 y KO Eunjung

20-4 b JUNG Jumi

21 BEL – BELGIUM

21-1 r LIE Lotte

21-2 g CLOETENS Maya

21-3 y BOUVARD Eve

21-4 b DEBLOEM Marine

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y BOE Johannes Thingnes

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 GER – GERMANY

2-1 r STRELOW Justus

2-2 g KUEHN Johannes

2-3 y NAWRATH Philipp

2-4 b DOLL Benedikt

3 FRA – FRANCE

3-1 r PERROT Eric

3-2 g CLAUDE Fabien

3-3 y JACQUELIN Emilien

3-4 b FILLON MAILLET Quentin

4 ITA – ITALY 2

4-1 r ZENI Elia

4-2 g BIONAZ Didier

4-3 y HOFER Lukas

4-4 b GIACOMEL Tommaso

5 SWE – SWEDEN

5-1 r BRANDT Viktor

5-2 g NELIN Jesper

5-3 y PONSILUOMA Martin

5-4 b SAMUELSSON Sebastian

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r KOMATZ David

6-2 g EDER Simon

6-3 y LEITNER Felix

6-4 b JAKOB Patrick

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r BURKHALTER Joscha

7-2 g STALDER Sebastian

7-3 y FINELLO Jeremy

7-4 b HARTWEG Niklas

8 SLO – SLOVENIA

8-1 r DOVZAN Miha

8-2 g FAK Jakov

8-3 y PLANKO Lovro

8-4 b VIDMAR Anton

9 CZE – CZECHIA

9-1 r MIKYSKA Tomas

9-2 g KRCMAR Michal

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b HORNIG Vitezslav

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r RANTA Jaakko

10-2 g INVENIUS Otto

10-3 y SEPPALA Tero

10-4 b HIIDENSALO Olli

11 UKR – UKRAINE

11-1 r PRYMA Artem

11-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

11-3 y NASYKO Denys

11-4 b DUDCHENKO Anton

12 KAZ – KAZAKHSTAN

12-1 r MUKHIN Alexandr

12-2 g KIREYEV Vladislav

12-3 y DYUSSENOV Asset

12-4 b AKIMOV Nikita

13 ROU – ROMANIA 5

13-1 r SHAMAEV Dmitrii

13-2 g COLTEA George

13-3 y BUTA George

13-4 b FLORE Raul

14 USA – UNITED STATES

14-1 r BONACCI Vincent

14-2 g DOHERTY Sean

14-3 y WRIGHT Campbell

14-4 b BROWN Jake

15 LAT – LATVIA

15-1 r BIRKENTALS Renars

15-2 g MISE Edgars

15-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

15-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

16 LTU – LITHUANIA 6

16-1 r KAUKENAS Tomas

16-2 g STROLIA Vytautas

16-3 y FOMIN Maksim

16-4 b MACKINE Jokubas

17 POL – POLAND

17-1 r BADACZ Konrad

17-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej

17-3 y GUNKA Jan

17-4 b ZAWOL Marcin

18 BUL – BULGARIA

18-1 r TODEV Blagoy

18-2 g SINAPOV Anton

18-3 y ZASHEV Vasil

18-4 b VASILEV Konstantin

19 MDA – MOLDOVA 7

19-1 r USOV Mihail

19-2 g MAGAZEEV Pavel

19-3 y MAKAROV Maksim

19-4 b USOV Andrei

20 BEL – BELGIUM

20-1 r CLAUDE Florent

20-2 g BEAUVAIS Cesar

20-3 y MACKELS Marek

20-4 b PETITJACQUES Julien

21 EST – ESTONIA

21-1 r ZAHKNA Rene

21-2 g SIIMER Kristo

21-3 y KULBIN Jakob

21-4 b RAENKEL Raido

22 CAN – CANADA 8

22-1 r GOW Christian

22-2 g PLETZ Logan

22-3 y BORGLUM Haldan

22-4 b RUNNALLS Adam

23 KOR – KOREA

23-1 r STARODUBETS Aleksandr

23-2 g LAPSHIN Timofei

23-3 y CHOI Dujin

23-4 b KANG Yoonjae

24 SVK – SLOVAKIA

24-1 r SKLENARIK Tomas

24-2 g CESNEK Damian

24-3 y BADAN Matej

24-4 b KAZAR Mate