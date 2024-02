Biathlon, startlist staffetta femminile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Per il settore femminile continueranno domani, sabato 17 febbraio, a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: alle ore 13.45 saranno 21 le Nazioni al via della staffetta 4×6 km delle ore 13.45.

Nell’Italia ci sarà un cambio rispetto al quartetto che lo scorso anno vinse l’oro ad Oberhof: al lancio Samuela Comola, seconda frazione affidata a Dorothea Wierer, terza a Rebecca Passler, che nel 2023 era la riserva, in chiusura toccherà a Lisa Vittozzi. Finisce dunque la rassegna iridata di Michela Carrara.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della staffetta 4×6 km femminile sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON NOVE MESTO

Sabato 17 febbraio 2024

Ore 13.45: staffetta 4×6 km femminile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI BIATHLON

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

1-2 g ARNEKLEIV Juni

1-3 y LIEN Ida

1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou

2-2 g CHAUVEAU Sophie

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-4 b SIMON Julia

3 SWE – SWEDEN

3-1 r MAGNUSSON Anna

3-2 g PERSSON Linn

3-3 y OEBERG Hanna

3-4 b OEBERG Elvira

4 GER – GERMANY 2

4-1 r HETTICH-WALZ Janina

4-2 g GROTIAN Selina

4-3 y VOIGT Vanessa

4-4 b PREUSS Franziska

5 ITA – ITALY

5-1 r COMOLA Samuela

5-2 g WIERER Dorothea

5-3 y PASSLER Rebecca

5-4 b VITTOZZI Lisa

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Elisa

6-2 g BASERGA Amy

6-3 y GASPARIN Aita

6-4 b HAECKI-GROSS Lena

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r VOBORNIKOVA Tereza

7-2 g CHARVATOVA Lucie

7-3 y DAVIDOVA Marketa

7-4 b JISLOVA Jessica

8 UKR – UKRAINE

8-1 r PETRENKO Iryna

8-2 g DZHIMA Yuliia

8-3 y MERKUSHYNA Anastasiya

8-4 b DMYTRENKO Khrystyna

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r STEINER Tamara

9-2 g GANDLER Anna

9-3 y HAUSER Lisa Theresa

9-4 b JUPPE Anna

10 POL – POLAND 4

10-1 r SIDOROWICZ Natalia

10-2 g MAKA Anna

10-3 y CICHON Kamila

10-4 b JAKIELA Joanna

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r REPINC Lena

11-2 g KLEMENCIC Polona

11-3 y KLEMENCIC Ziva

11-4 b LAMPIC Anamarija

12 FIN – FINLAND

12-1 r MINKKINEN Suvi

12-2 g VIROLAINEN Daria

12-3 y LEHTONEN Venla

12-4 b KERANEN Noora Kaisa

13 SVK – SLOVAKIA 5

13-1 r REMENOVA Zuzana

13-2 g KUZMINA Anastasiya

13-3 y MACHYNIAKOVA Julia

13-4 b REMENOVA Maria

14 EST – ESTONIA

14-1 r ERMITS Regina

14-2 g TOMINGAS Tuuli

14-3 y KUELM Susan

14-4 b TALIHAERM Johanna

15 USA – UNITED STATES

15-1 r LEVINS Chloe

15-2 g IRWIN Deedra

15-3 y GARSO Jackie

15-4 b GERAGHTY-MOATS Tara

16 KAZ – KAZAKHSTAN 6

16-1 r VISHNEVSKAYA-SH. Galina

16-2 g POLTORANINA Olga

16-3 y YEGOROVA Polina

16-4 b SKRIPKINA Alina

17 LAT – LATVIA

17-1 r BULINA Sanita

17-2 g BENDIKA Baiba

17-3 y SABULE Annija

17-4 b BULINA Sandra

18 CAN – CANADA

18-1 r LUNDER Emma

18-2 g MOSER Nadia

18-3 y PEIFFER Benita

18-4 b DICKSON Emily

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r HRISTOVA Lora

19-2 g DIMITROVA Valentina

19-3 y ZDRAVKOVA Maria

19-4 b YOLOVA Stefani

20 KOR – KOREA

20-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

20-2 g CHOI Yoonah

20-3 y KO Eunjung

20-4 b JUNG Jumi

21 BEL – BELGIUM

21-1 r LIE Lotte

21-2 g CLOETENS Maya

21-3 y BOUVARD Eve

21-4 b DEBLOEM Marine