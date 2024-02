Biathlon, Lisa Vittozzi fa poker ai Mondiali! Argento nella mass start dominata da Braisaz

Le nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) hanno regalato all’Italia la quarta medaglia di questi Mondiali 2024 di biathlon. E’ sempre lei, Lisa Vittozzi, che nella mass start femminile ha dato seguito alla serie di questa rassegna iridata eccellente per lei. Dopo l’argento dell’inseguimento, l’oro della 15km Individuale e la piazza d’onore della single-mixed relay con Tommaso Giacomel, la sappadina ha ottenuto il quarto podio della sua avventura iridata, tingendosi d’argento nella prova con partenza in linea.

Nuovamente un 20/20 al poligono per l’azzurra, che ha dato seguito a quanto visto nelle prove precedenti, un feeling con le sessioni di tiro incredibile. Solo una sontuosa Justine Braisaz-Bouchet ha saputo fare meglio, sfruttando la maggior velocità sugli sci stretti. La francese, campionessa olimpica in carica, si è andata dunque a prendere il successo mondiale con lo zero al poligono a precedere Vittozzi di 31.2 e le altre due francesi Lou Jeanmonnot (1+0+0+0) di 56.7 e Julia Simon (0+1+1+1) a 1:24.9, che stavolta ha pagato dazio nelle sessioni di tiro.

Un risultato che conferma una tendenza: in quarto di secolo di vita, nessuna atleta è ancora riuscita a difendere con successo il proprio titolo. In altre parole, non c’è donna che abbia saputo confermarsi campionessa del mondo della mass start, in maniera consecutiva. L’anno scorso la svedese Hanna Oeberg si impose e oggi il suo piazzamento è stato il nono (1+1+1+0) a 1:48.4. Francia che con il successo di Braisaz-Bouchet è salita nel medagliere a sei ori, 1 argento e 5 bronzi.

Per quanto riguarda Dorothea Wierer, colei che fu oro nel 2019 e argento nel 2020 in questo format, una ventesima posizione con tre errori al poligono (0+2+0+1) a 2:44.0 dalla vetta. Per l’altoatesina la stagione agonistica finisce qui e vedremo se questa sarà la chiusura della propria carriera o meno.