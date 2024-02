ATP Marsiglia, buon esordio per Hurkacz e Dimitrov, inciampo per Auger-Aliassime

Si chiude la giornata degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marsiglia. In programma c’erano ben cinque partite e non tutte sono andate secondo pronostico: le prime due teste di serie non hanno tradito e sono riuscite ad avanzare.

Il match del giorno era indubbiamente quello tra Dimitrov e Korda e il bulgaro ha gestito bene questo esordio scomodo vincendo 6-1 7-6(5). Il figlio d’arte statunitense si è svegliato troppo tardi: un primo set a dir poco disastroso e un break di svantaggio subito nel secondo. Il numero 34 del mondo ha reagito, ma il vincitore delle Finals 2017 nel tiebreak ha mantenuto i nervi saldi ed è stato aiutato dal servizio. Prosegue il periodo negativo per Korda dopo una parentesi australiana non eccezionale e un primo turno in questo torneo in cui non aveva sicuramente convinto.

Dimitrov se la vedrà con Arthur Rinderknech che ha sconfitto Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 7-6(5). Il francese ha vinto un incontro tiratissimo, estremamente combattuto: l’arma in più nei momenti del bisogno è stata la prima di servizio, specie nel tiebreak del secondo set in cui si era trovato sotto 1-3.

Brusco invece lo stop subito da Felix Auger-Aliassime: il canadese si è ritrovato contro un Zhizhen Zhang in stato di grazia ed è stato sconfitto con un duplice 6-4. Il cinese è stato perfetto al servizio, ha giocato un match aggressivo, tirando forte e togliendo il tempo a un Auger apparso ancora troppo falloso: adesso il match con Khachanov particolarmente interessante se continuerà a giocare così.

Liscio come l’olio il debutto per Hubert Hurkacz, vincitore uscente di questo torneo. Il polacco, dopo il quarto di finale raggiunto all’Australian Open, ha sconfitto con un netto 6-1 6-4 Alexander Shevchenko nonostante qualche passaggio a vuoto. Le distrazioni per il giocatore di Wroclaw sono arrivate quando era davanti nel punteggio sia nel primo che nel secondo. Ora l’impegno Tomas Machac che ieri ha battuto Musetti. Bel successo anche per il “cavallo pazzo” Alejandro Davidovich Fokina per 6-3 7-5 su Emil Ruusuvuori. Un match sostanzialmente dominato dallo spagnolo che si è complicato solo quando ha subito il break quando ha servito per il match.

ATP MARSIGLIA 2024 – RISULTATI 8 FEBBRAIO