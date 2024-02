ATP Cordoba, pioggia protagonista sulla terra rossa argentina. Luciano Darderi attende il suo avversario

Pioggia protagonista nella giornata che avrebbe dovuto definire il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP250 di Cordoba. Sulla terra rossa argentina Giove Pluvio ci ha messo lo zampino e alla prova dei fatti solo Luciano Darderi è riuscito a portare a compimento il suo incontro con l’austriaco Sebastian Ofner (n.38 del ranking), con l’affermazione nettissima dell’italiano per 6-0 6-3.

Darderi, dunque, dovrà attendere il nome del proprio avversario che verrà fuori dalla sfida che proseguirà quest’oggi dalle 12.00 locali (16.00 italiane) tra il tedesco Yannick Hanfamann (n.59 ATP) e l’argentino Roman Andres Burruchaga (n.170 del mondo). Il match è stato interrotto sullo score 6-3 1-6 2-1 in favore del padrone di casa, con il teutonico al servizio.

Luciano, che per la prima volta ha sconfitto un tennista appartenente alla fascia top-50, può fregiarsi dell’ascesa nella classifica mondiale (n.121 virtuale, best ranking) e affronterà la sfida dei quarti non prima delle 18.00 locali, ovvero alle 00.00 italiane. Non resta che attendere lo sviluppo del programma, con l’augurio che una nuova perturbazione non vada ad alterare lo schedule.