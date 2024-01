Volta a la Comunitat Valenciana 2024: percorso, favoriti, italiani in gara

Appuntamento ormai consueto per l’inizio della stagione del ciclismo in terra europea: scatta domani l’edizione numero 75 della Volta a la Comunitat Valenciana. Sette squadre World Tour al via, cinque le tappe: non mancherà lo spettacolo. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio.

PERCORSO

Cinque frazioni, tutte mediamente mosse: soprattutto la quarta è quella più dura con arrivo a La Vall D’ebo. Un paio di occasioni probabili invece per i velocisti.

Tappa 1 (31/01): Benicàssim – Castellò (166 km)

Tappa 2 (01/02): Canals – Mancomunitat De La Valldigna (164 km)

Tappa 3 (02/02): San Vicent Del Raspeig – Orihuela (161 km)

Tappa 4 (03/02): Teulada/Moraira – La Vall D’ebo (175 km)

Tappa 5 (04/02): Bétera – València (93 km)

FAVORITI

La Bora-Hansgrohe schiera al via una coppia d’assi formidabile: presenti infatti Aleksandr Vlasov e Jai Hindley che potrebbero spaccare la corsa in salita. Occhio però alla UAE Emirates che risponde con Brandon McNulty e Pavel Sivakov. Da seguire anche il padrone di casa Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ed il colombiano Einer Rubio (Movistar).

ITALIANI IN GARA

Addirittura ventuno gli italiani in gara, tanti dei quali destano molta curiosità. Dai giovani Piganzoli e De Pretto, passando per Buratti, fino ad arrivare soprattutto a Jonathan Milan, al debutto con la Lidl-Trek. Per la classifica generale occhi puntati su Filippo Zana, atteso al definitivo salto di qualità.

Pos. Rider Team Age at start 1 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 21y + 207d 2 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 21y + 287d 3 RIDOLFO Filippo Team Novo Nordisk 22y + 84d 4 BURATTI Nicolò Bahrain – Victorious 22y + 208d 5 MILAN Jonathan Lidl – Trek 23y + 121d 6 PARISINI Nicolò Q36.5 Pro Cycling Team 23y + 280d 7 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 24y + 251d 8 MAGLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 24y + 277d 9 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 24y + 319d 10 COLNAGHI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 25y + 17d 11 COVI Alessandro UAE Team Emirates 25y + 125d 12 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 25y + 225d 13 ZOCCARATO Samuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 26y + 22d 14 LUCCA Riccardo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 26y + 341d 15 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 27y + 82d 16 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 29y + 73d 17 CONSONNI Simone Lidl – Trek 29y + 141d 18 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 31y + 246d 19 TIZZA Marco Bingoal WB 31y + 359d 20 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa 32y + 97d 21 FELLINE Fabio Lidl – Trek 33y + 308d

