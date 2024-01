Volta a la Comunitat Valenciana 2024: il percorso e le tappe ai raggi X

La Spagna è ancora protagonista del ciclismo internazionale. Torna la Volta a la Comunitat Valenciana, giunta all’edizione numero 75 e che lo scorso anno vide trionfare in maniera rocambolesca il portoghese Rui Costa, dopo che Giulio Ciccone assaporò il successo finale. Vediamo insieme il percorso della gara che partirà mercoledì 31 gennaio.

PRIMA TAPPA, 31 GENNAIO – BENICASSIM-CASTELLON (166 km)

Si comincia con una frazione abbastanza mossa. Si comincia a salire attorno al ventesimo chilometro, ma senza andare incontro a pendenze troppo esagerate: La Bandereta (12,3 km al 3,7% e il Coll de la Bassa (3,7 km al 4,4%) dungono da antipasto al Desert de les Palmes (7,7 km al 5,1%), che scollina ai -17.Poi discesa e pianura.

SECONDA TAPPA, 1 FEBBRAIO – CANALS-MANCOMUNITAT DE LA VALDIGNA (162,6 km)

Altra tappa movimentata, senza montagne inscalabili ma che metterà comunque fatica. Subito l’Alto de Beniganim nei primi 15 chilometri (2,9 km al 5,2%), poi due terza categoria, La Drova (3,4 km al 6,6%) e l’Alto Pla de Corrals (5 km al 3,9%), che scollina ai -9 dal traguardo.

TERZA TAPPA, 2 FEBBRAIO – SAN VICENTE DEL RASPEIG-ORHUELA (161,6 km)

Frazione più semplice di questa settimana, dedicata ai velocisti presenti in gruppo. C’è una salita, il Puerto de Albatera a metà corsa (4,5 km al 7,2%) ma poi è tutta progressiva discesa. Attenzione però a un dentello di un chilometro al 5,1% ai -12 dal traguardo.

QUARTA TAPPA, 3 FEBBRAIO – TEULADA-MORAIRA-VAL D’EBO (175,1 km)

Arriva il momento per coloro che vorranno conquistarsi questa corsa di scoprire le proprie carte. Cinque GPM in corsa, i primi due di seconda e gli altri due di terza categoria tutti compresi tra il chilometro 47 ed il chilometro 106. Nel finale il primo GPM di prima categoria della corsa, l’Alto del Miserat (5,7 km al 9,3% con l’ultimo chilometro al 12,9%) prima dell’ultima rampa di un paio di chilometri al 7,4%

QUINTA TAPPA, 4 FEBBRAIO – BETERA-VALENCIA (92,8 km)

La tappa più breve della corsa e che non dovrebbe portare stravolgimenti in classifica. Due GPM, Oronet (4,9 km al 4,2%) e La Frontera al chilometro 48 (5 km al 9,3%), ma poi è tutta progressiva discesa fino al finale: difficile riuscire a fare davvero la differenza in questo tratto.

