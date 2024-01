Volley, Milano crolla in Polonia: brutto scivolone in CEV Cup, serve il ribaltone per i quarti

Milano ha rimediato una bruttissima batosta nella CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I meneghini sono crollati in casa dell’Aluron Warta Zawiercie con un secco 3-0 (25-23; 25-19; 25-19) nell’andata dei playoff, ovvero il turno che precede i quarti di finale.

L’Allianz non è riuscita a controbattare con la temibile compagine polacca e ora sarà chiamata a una rimonta notevole se vorrà proseguire la propria avventura nel torneo: dovrà vincere il match di ritorno per 3-0 o 3-1 e poi imporsi anche al golden set di spareggio. I ragazzi di coach Roberto Piazza, che settimana scorsa erano stati in grado di qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia eliminando Piacenza, hanno faticato in fase offensiva (45%) e hanno sofferto terribilmente in ricezione (36%).

Soltanto lo schiacciatore Yuki Ishikawa ha chiuso in doppia cifra (12 punti con il 63% in attacco), affiancato di banda da Matey Kaziyski (8 punti). Il bomber Ferre Reggers si è fermato a quota 7 punti (2 muri), sostituito poi nel terzo set da Petar Dirlic (4). Il regista Paolo Porro ha cercato anche di appoggiarsi ai centrali Agustin Loser (5 punti) e Matteo Piano (4). Lo Zawiercie è stato letteralmente trascinato dallo scatenato opposto Karol Butryn, che ha messo a segno 27 punti (3 ace) con il 68% in attacco. In luce anche il noto martello Trevor Clevenot (11 punti), 9 sigilli (2 muri, 2 ace) per Bartosz Kwolek.

