Volley femminile, Pinerolo la spunta nella battaglia con Vallefoglia: 3-1 per le piemontesi nell’anticipo della 17° di A1

Pinerolo vince 3-1 la battaglia dell’anticipo della 17ma giornata di A1 contro Vallefoglia e aggancia proprio le marchigiane al sesto posto in classifica. Partita tiratissima con le due squadre che hanno dimostrato di essere sulle stesso livello, con due set conclusi ai vantaggi e con fughe e rimonte a non finire. A vincere è stata la squadra piemontese che ha potuto fare leva su una Ungureanu in serata di grazia ed è stata più efficace al servizio e meno fallosa nei momenti decisivi del match.

Parte forte la squadra di casa che gioca bene in avvio di match, mette alle corde Vallefoglia e vola sul 15-11. Le marchigiane hanno il merito di non mollare e si riportano sotto pareggiando a quota 19 con un attacco di Mingardi. Nasce un finale di set tiratissimo, caratterizzato anche da qualche errore di troppo: prima quello di Akrari per il 22-23, poi il doppio di Mingardi che riporta avanti le piemontesi che, al terzo tentativo, chiudono con un ace di Storck: 27-25.

Nel secondo set si gioca ancora all’insegna dell’equilibrio. Pinerolo sembra poter spiccare il volo sul 18-16 con l’attacco di Sorokaite ma invece la squadra piemontese si blocca e sono le marchigiane a prendere il largo nella fase finale grazie a Degradi e Aleksic che non lasciano scapo alle padrone di casa: Vallefoglia piazza un break micidiale di 7-3 e vince con il punteggio di 25-21.

Terzo set ad elastico con Pinerolo che si porta subito avanti 8-4, poi Vallefoglia reagisce e torna sotto sul 9-8, di nuovo lo scatto delle padrone di casa che si portano sul 13-10 ma le marchigiane non mollano e sono di nuovo a un passo sul 15-14. L’elastico prosegue anche nel finale con le piemontesi di nuovo avanti 18-14, Vallefoglia che torna sotto sul 20-18. L’ultimo scatto del Wash4Green è quello giusto e le piemontesi riescono ad avere la meglio con il punteggio di 25-19.

Sembra tutto facile per Vallefoglia nella prima parte del quarto set. L’altalena prosegue, le marchigiane sembrano ritrovate rispetto al parziale precedente e punto su punto si portano avanti fino al 18-14. Il set pare incanalato sui binari che portano nelle Marche ma, punto su punto, Pinerolo prima si riporta sotto (20-19) e poi opera il sorpasso guadagnando un doppio match ball sul 24-22. Vallefoglia li annulla entrambi e si va ancora una volta alla roulette dei vantaggi. Si vede di tutto, errori macroscopici, azioni rocambolesche, una delle quali bellissima con 4 difese incredibili di Moro. Pinerolo annulla set balla a raffica e alla fine vince con l’ace di Ungureanu con il punteggio di 32-20. Per Pinerolo 24 punti di Ungureanu, 20 di Storck, 12 a testa per Sorokaite e Polder. Per Vallefoglia 18 punti di Degradi, 17 di Mingardi, 16 di Aleksic e 13e di Gardini.

