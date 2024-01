VIDEO Zeppieri-Lajovic 3-1, Australian Open: la sintesi della splendida vittoria dell’italiano nel primo turno

Un grande Giulio Zeppieri. Lo si era compreso nel corso di questi giorni a Melbourne (Australia) che la condizione fosse eccellente. Il percorso nelle qualificazioni era stato un chiaro termometro della situazione, ma chiaramente giocare un match del tabellone principale degli Australian Open è sempre diverso anche dal punto di vista delle emozioni.

Zeppieri ha risposto presente tecnicamente e mentale. Opposto al n.51 del ranking, Dusan Lajovic, ha espresso un tennis d’alta qualità perfettamente rappresentato da alcuni numeri: quindici ace e cinquantanove vincenti. In altre parole, l’allievo di Massimo Sartori ha cercato di imporre il proprio ritmo al serbo e l’obiettivo è stato perfettamente centrato.

Con lo score di 6-3 3-6 6-3 7-6 (3), l’italiano per la prima volta approda al secondo turno di un Major e sul suo cammino ci sarà il britannico Cameron Norrie. Un incrocio che già si era verificato nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia del 2020. Vinse Zeppieri, ma ci si aspetta un match diverso per via del contesto e del momento vissuto dai due tennisti.

Di seguito gli highlights del match:

VIDEO ZEPPIERI-LAJOVIC 3-1 AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: IPA Sport

