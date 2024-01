VIDEO Sinner-Van de Zandschulp 3-0, Australian Open: la sintesi della vittoria all’esordio

Comincia con il piede giusto Jannik Sinner agli Australian Open 2024: vittoria su Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 per mettere subito fieno in cascina e passare al secondo turno del primo Slam della stagione. Il miglior risultato della carriera nel Major down under è un quarto di finale, chissà che non venga migliorato quest’anno.

Non è stata una prestazione impeccabile da parte del giocatore altoatesino com’è normale che sia: il primo match ufficiale della stagione può sempre regalare insidie, a maggior ragione se è un primo turno Slam e affrontando un giocatore particolarmente ostico come l’olandese.

Adesso al secondo turno per Sinner ci sarà uno tra l’argentino Pedro Cachin e il neerlandese Jesper de Jong: in ogni caso si tratterà di una sfida ampiamente alla portata per il numero uno italiano che potrà continuare il suo processo di crescita di condizione in questo avvio di stagione.

Di seguito il video con gli highlights del match.

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH TRA SINNER E VAN DE ZANDSCHULP

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...