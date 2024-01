VIDEO Sinner-Khachanov 3-0, sintesi Australian Open: match mai in discussione

Una grande forza mentale. Jannik Sinner continua la sua avventura negli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 un ottimo Karen Khachanov e si è qualificato ai quarti dello Slam di Melbourne. Una prestazione molto consistente del nostro portacolori, messo in difficoltà dal russo, ma abile a uscire vincitore.

Una vittoria, quindi, dal peso specifico importante perché arrivata in tre set e non nella giornata in cui, come si suol dire, qualunque cosa si tira sta dentro. Bravo Jannik soprattutto nel momento in cui si è trovato a salvare delle palle break e nello stesso tempo a sfruttarle lui in risposta. E’ stato questo il fattore discriminante in un incontro in cui si è visto nel terzo parziale la miglior versione dell’azzurro.

La partita ha evidenziato soprattutto le difficoltà dell’italiano nella percentuale di prime di servizio in campo, ma nello stesso tempo l’abilità di giocare al meglio quando si è trovato con le spalle al muro. Con questa qualità è riuscito a conquistare i primi due set e a giocare con maggior leggerezza la terza frazione.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO SINNER-KACHANOV 3-0 AUSTRALIAN OPEN 2024

