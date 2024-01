VIDEO Jannik Sinner si prepara in attesa del suo match a Melbourne: Darren Cahill cerca un gioco di prestigio

Costretto a una lunga attesa Jannik Sinner, prima del suo incontro con il russo Andrey Rublev (n.5 del ranking), nei quarti di finale degli Australian Open 2024. L’altoatesino affronterà il moscovita nell’ultimo incontro della sessione serale odierna e il protrarsi delle partite a precedere stanno posticipando il momento del suo ingresso in campo.

Una situazione non facile per il nostro portacolori, che dovrà trovare il meglio che può per battere l’insidioso Rublev e andarsi a giocare venerdì 26 gennaio la prima semifinale in carriera di questo Major. La difficoltà sarà quella di disputare un match così importante in un orario non proprio ideale.

Sinner, in questo lasso di tempo, si sta riscaldando nella palestra della struttura a Melbourne Park, assistendo anche alla partita tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, che lo riguarda da vicino. Nel caso in cui Jannik dovesse battere il russo, se la vedrà con il vincente della sfida tra il serbo e il californiano. In tutto questo, il tecnico australiano del nostro portacolori, Darren Cahill ha regalato un sorriso.

Ripreso dalle telecamere, il coach si è cimentato in una prova di abilità con la racchetta, non portata a compimento in maniera perfetta, ma si tenta di “ammazzare il tempo” in qualche modo.

Di seguito il video:

VIDEO JANNIK SINNER-DARREN CAHILL AUSTRALIAN OPEN 2024

Darren Cahill having some fun while Jannik Sinner warms up pic.twitter.com/39RUayaePa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2024

Foto: LaPresse