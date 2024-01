VIDEO Jannik Sinner, il punto della vittoria e l’esultanza nella finale degli Australian Open

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024 e ha così conquistato il primo Slam della propria carriera. Il tennista italiano si è imposto sul cemento di Melbourne sconfiggendo in rimonta il russo Daniil Medvedev, riuscendo a recuperare dallo 0-2 e regalandosi una giornata semplicemente memorabile. Il Bel Paese torna a conquistare uno dei quattro tornei più importanti del calendario tennistico a distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultima volta (Adriano Panatta al Roland Garros 1976).

Jannik Sinner ha firmato il punto della vittoria con uno splendido lungolinea sul suo turno di battuta, dopo aver palleggiato con il rivale per alcuni scambi da fondo campo. Una volta chiuso il colpo, l’azzurro si è buttato schiena a terra per festeggiare il trionfo ed è poi salito verso gli spalti, andando verso l’angolo in cui erano presenti Simone Vagnozzi, Darren Cahill e le persone del suo staff. Di seguito il VIDEO del punto con cui Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024 e la conseguenza esultanza del tennista italiano.

VIDEO JANNIK SINNER, PUNTO VITTORIA AUSTRALIAN OPEN

Foto: Lapresse