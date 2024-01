VIDEO Florian Schieder 2° a Kitzbuehel per 5 centesimi: riviviamo la discesa dell’italiano

Secondo podio in due anni in quel di Kitzbuehel per Florian Schieder. L’azzurro ormai è diventato amante della Streif e continua a raccogliere risultati di lusso in una delle piste più dure e più spettacolari dell’intero circuito di Coppa del Mondo.

Strepitoso oggi: solamente cinque centesimi l’hanno diviso da quella che poteva essere una vittoria storica. Invece la beffa firmata da Cyprien Sarrazin ha fatto scendere l’altoatesino in una comunque eccellente piazza d’onore.

Prova praticamente senza pecche quella del velocista tricolore: abile sulle curve tecniche, molto scorrevole sulle parti più piatte, difficile andare a tarare i cinque centesimi che gli sono mancati. Riviviamo insieme la splendida discesa di Schieder.

VIDEO: LA DISCESA A KITZBÜHEL DI FLORIAN SCHIEDER

