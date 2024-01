VIDEO Dominik Paris 3° nella seconda discesa di Kitzbuehel. Rivediamo la prova

Un più che brillante Dominik Paris ha centrato la terza posizione in occasione della seconda discesa di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro ha confermato il suo feeling significativo con lo Streif, salendo sul podio dell’iconica pista per la sesta volta in carriera.

Lo sciatore altoatesino nello specifico si è reso artefice di una gara d’alto profilo dove, pur perdendo terreno alla Steilhang e all’’Hausbergkante, è riuscito a chiudere a +1.44 dall’imprendibile leader Sarrazin, oggi apparso in una condizione di forma stratosferica E trionfatore davanti a Marco Odermatt. Il risultato appare particolarmente incoraggiante per Paris. Rivediamo la prestazione di Dominik sulla pista di Kitzbuehel.

VIDEO DOMINIK PARIS DISCESA KITZBUEHEL

Che bella stagione di Domme! Sulla mitica Streif, dopo Schieder, anche Paris sale sul podio! Per Domme è il terzo in discesa in questa stagione #SciAlpino #AlpineSkiing #Paris pic.twitter.com/w7MwwT4Viz — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2024

Foto: LaPresse