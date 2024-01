United Cup 2024, Stefanos Tsitsipas: “Ho ancora problemi alla schiena, ma non penso sia grave”

Ci sono ancora dei problemi fisici per Stefanos Tsitsipas. Il n.6 del ranking, impegnato nella United Cup tra le fila della Grecia, sta risentendo ancora dei dolori alla schiena che lo stanno condizionando nell’ultimo periodo. Viene in mente quanto accaduto a Torino, nel corso delle ATP Finals 2023, quando il greco si è ritirato dopo pochi scambi contro il danese Holger Rune.

Problematiche che Tsitsipas si trascina già da diverso tempo, anche se dalle sue dichiarazioni traspare ottimismo circa il suo pieno recupero. Nei fatti, però, il nativo di Atene ha disputato solo il doppio misto con Maria Sakkari e non ha affrontato Nicolas Jarry nella sfida contro il Cile, che la compagine ellenica ha perso per il ko nel doppio misto citato.

Il top-10, comunque, ha voluto tranquillizzare nei limiti del possibile: “Sto molto meglio rispetto a un mese fa, le cose non andavano per niente bene e pensavo che non avrei mai potuto giocare. Oggi ho sentito un po’ di dolore, ma non credo sia una cosa troppo grave“, ha affermato il tennista greco.

Giova ricordare che Tsitsipas dovrà difendere i punti della Finale degli Australian Open 2023. Una pesante “cambiale” dovrà gestire l’ellenico e la sua forma non eccelsa è un fattore da considerare.

