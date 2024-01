United Cup 2024, l’Australia sconfigge 3-0 la Serbia di Novak Djokovic e vola in semifinale

L’Australia confeziona una bella impresa davanti al pubblico casalingo della Rac Arena di Perth e sconfigge per 3-0 la Serbia nel secondo quarto di finale della United Cup 2024 di tennis, seconda edizione della manifestazione per squadre nazionali miste, aspettando adesso in semifinale la vincente del confronto in programma domani tra Grecia e Germania.

A conti fatti si è rivelato cruciale il primo atto del tie, in cui il beniamino locale Alex De Minaur ha messo fine alla striscia di 43 successi consecutivi down under (sul suolo australiano) di Novak Djokovic. Il nativo di Sydney, numero 12 del ranking mondiale, ha battuto con un duplice 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco il n.1 al mondo (condizionato probabilmente da alcuni fastidi al polso).

Sulle ali dell’entusiasmo per l’insperato punto conquistato da De Minaur, il team Australia non si è fatto sfuggire la grande occasione archiviando la pratica già al termine dei due singolari grazie alla netta vittoria di Ajla Tomljanovic per 6-1 6-1 sulla modesta Natalija Stevanovic. Ininfluente a quel punto l’esito del doppio misto, che ha visto comunque l’affermazione degli aussie Ebden/Hunter per 6-3 6-3 sui serbi Radanovic/Cacic.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...