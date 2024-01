United Cup 2024: la Polonia vola in finale. Swiatek ed Hurkacz firmano il 3-0 sulla Francia

La Polonia è la prima finalista della United Cup 2024. Pronostico rispettato per Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz, che guidano la propria nazionale al 3-0 sulla Francia, confermandosi la nazionale da battere in questa competizione. Ora nell’ultimo atto ci sarà la sfida alla vincente della seconda semifinale, che vede opposte l’Australia padrona di casa e la Germania.

Il primo punto polacco è arrivato grazie al successo di Hurkacz su Adrian Mannarino. Il numero uno polacco ha offerto una prestazione davvero convincente, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e quarantadue minuti di gioco. Un Hurkacz perfetto nei propri turni di servizio, visto che ha chiuso con 15 ace e soprattutto non ha concesso palle break all’avversario. Decisivi nel match un break per set, il primo arrivato nel quarto gioco ed il secondo nell’undicesimo.

Il 2-0 polacco lo ha poi firmato Iga Swiatek. La numero uno del mondo si è distratta per un set contro Caroline Garcia, travolgendo poi la francese nelle altre due frazioni. La polacca si è imposta in rimonta per 4-6 6-1 6-1 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. Una partita divisa in due parti: nella prima Garcia è riuscita a tenere il ritmo di Swiatek, sfruttando al meglio anche gli errori dell’avversaria, nella seconda invece è stato un monologo della polacca, che ha dominato secondo e terzo set.

Il doppio è diventato superfluo con la coppia Kawa/Zielinski che ha voluto completare la festa della Polonia. Il duo polacco si è imposto su quello francese Lechemia/Roger-Vasselin con un doppio 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

FOTO: LaPresse

