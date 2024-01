United Cup 2024: la Grecia supera per 3-0 il Canada e conquista i quarti di finale

La Grecia è l’ultima nazione a staccare il biglietto per i quarti di finale della United Cup 2024. Serviva assolutamente una vittoria agli ellenici contro il Canada, con Tsitsipas e compagni che si sono imposti per 3-0. La Grecia si è portata al primo posto in classifica davanti al Cile e ai nordamericani, qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta, dove affronterà la Germania.

Il primo punto di giornata lo ha portato uno Stefanos Tsitsipas, che non ha avuto assolutamente problemi contro Steven Diez, numero 314 della classifica mondiale. Il numero sei del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.

Fondamentale per la Grecia è stato poi il successo di Maria Sakkari contro Leylah Fernandez. La greca ha ottenuto una convincente vittoria contro la canadese per 7-6 6-3 in una battaglia di due ore e diciotto minuti di gioco.

A quel punto il doppio è stato assolutamente decisivo. Una sfida con delle coppie davvero sorprendenti e che ha visto il duo greco formato da Despina Papamichail e Petros Tsitsipas sconfiggere in due set quello composto da Stacey Fung ed un Felix Auger-Aliassime, ancora in cattive condizioni. I greci si sono imposti con il punteggio di 7-5 6-4, ottenendo la vittoria decisiva per accedere ai quarti.

