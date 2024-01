United Cup 2024, Grecia-Cile 1-2: il doppio misto sorride ai sudamericani, Tsitsipas non gioca il singolare

Sconfitta per la Grecia nel match valido per il Gruppo B della United Cup 2024 a Sydney (Australia). Nella competizione tennista a squadre tra nazioni, sul campo della Ken Rosewall Arena è stato il Cile a prevalere, grazie all’affermazione del doppio misto.

Compagine greca che ha iniziato alla grande, con una Maria Sakkari molto determinata. La n.8 del mondo ha preso letteralmente a pallate Daniela Seguel (n.671 WTA) e si è imposta con il punteggio di 6-0 6-1. Un match a senso unico in cui la differente classifica tra le due si è vista tutta.

Nel secondo singolare non è sceso in campo Stefanos Tsitsipas. Il n.6 del mondo non è ancora al 100% dal punto di vista fisico per la sua schiena e ha deciso di non giocare. Per questo, Nicolas Jarry (n.19 del ranking) ha affrontato e sconfitto Stefanos Sakellaridis (n.416 ATP) con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Una partita equilibrata molto più di quello che ci si potesse aspettare, in cui alla fine la maggior qualità del sudamericano è venuta fuori.

Tutto si è deciso nel doppio misto, dove Tsitsipas ha disputato il proprio match con Sakkari. Tuttavia, la presenza del nativo di Atene non è stata sufficiente. La coppia formata da Tomas Barrios Vera e da Seguel ha vinto con lo score di 6-7 (5) 6-3 10-6.

