Tour Down Under 2024, Welsford vince anche la terza tappa. Elia Viviani 2°, Del Toro resta leader della generale

Esulta Sam Welsford nella terza tappa del Tour Down Under 2024. In una frazione abbastanza semplice, di 145,3 km (Tea Tree Gully – Campbelltown), si decide tutto in volata, e l’australiano della BORA-hansgrohe riesce ad avere la meglio sull’italiano Elia Viviani (INEOS Grenadiers) e sul britannico Daniel McLay (Arkéa – B&B Hotels). Per il classe 1996 si tratta della seconda vittoria in questa corsa a tappe, dopo il successo nella prima frazione.

Per quanto riguarda la classifica generale, nessun problema per il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), che arriva con i migliori e rimane dunque in vetta con 2” di vantaggio sul neozelandese Corbin Strong (Israel – Premier Tech).

Nella prima fase di gara si forma un terzetto al comando, composto da Axel Mariault (Cofidis), Stefan de Bod (EF Education – EasyPost) e Tristan Saunders (Team BridgeLane). Questi tre collaborano e provano a guadagnare il più possibile, ma poi, dopo essersi resi conto di non poter vincere, alzano bandiera bianca, ed il gruppo torna ad essere compatto a circa 30 km dall’arrivo.

A questo punto le squadre iniziano dunque ad organizzarsi in vista della volata. Dopo la caduta in gruppo a 13 km dall’arrivo (coinvolti gli italiani Christian Scaroni, Michele Gazzoli e Samuele Battistella, oltre all’australiano Luke Plapp), il ritmo si alza sempre più ed i team iniziano a lottare con determinazione per assicurarsi le migliori posizioni in gruppo prima della volata.

Si entra nell’ultimo chilometro con una velocità molto alta, e qui a muoversi meglio è la BORA – hansgrohe: grazie ad un ottimo lavoro corale, la squadra tedesca riesce a lanciare alla perfezione Welsford, bravissimo a sua volta a chiudere davanti a tutti. Subito dopo l’australiano arriva un ottimo Elia Viviani, dunque secondo, mentre chiude poi terzo McLay.

