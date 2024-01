Tour Down Under 2024, la stagione di Filippo Ganna inizia dall’Australia. Obiettivi Milano-Sanremo e Olimpiadi

Dopo un 2023 non eccezionale, arriva una stagione importantissima per Filippo Ganna: l’azzurro infatti vuole assolutamente rimpinguare il proprio palmares, tra strada e pista, con un calendario ricco di appuntamenti.

Il vicecampione del mondo a cronometro partirà dall’Australia: ha rinunciato agli Europei su pista per affinare la sua condizione in vista della primavera e per arrivare al top soprattutto in estate. Il primo obiettivo dell’anno sarà comunque a marzo, quella Milano-Sanremo che gli è sfuggita di pochissimo l’anno scorso e che potrebbe lanciarlo in una nuova dimensione.

Probabile la rinuncia alla Parigi-Roubaix, una classica che rischierebbe di compromettere il percorso futuro, la prima parte di stagione del cronoman della Ineos Grenadiers sarà incentrata molto sul Bel Paese con, la Tirreno-Adriatico, il Tour of the Alps ed il Giro d’Italia.

Il circoletto rosso però è puntato verso le Olimpiadi di Parigi: confermarsi nel quartetto dell’inseguimento a squadre, oro a Tokyo, e guardare alla prima piazza anche nella cronometro, che sembra avere un percorso particolarmente favorevole.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

