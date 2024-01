Tour Down Under 2024, Elia Viviani: “Risultato ottimo per il morale”

Sam Welsford continua a dominare davanti al pubblico di casa al Tour Down Under, ma da apprezzare oggi c’è anche Elia Viviani in casa Italia: miglior piazzamento azzurro fino ad ora al Tour Down Under per il velocista della Ineos Grenadiers che ha chiuso secondo in volata.

La terza tappa ha visto uno sprint di gruppo che ha premiato nuovamente il corridore della Bora-hansgrohe, autore della doppietta dopo il successo all’esordio, con Viviani abile a giocarsela nel testa a testa, chiudendo in piazza d’onore.

Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Oggi è stata un’ottima volata, ero nel posto giusto, ma la Bora non sta sbagliando nulla, ha fatto due volate perfette con uomini forti. Welsford ha grande potenza. Complimenti a loro, per me comunque è un ottimo risultato per il morale. Sinceramente sono arrivato qui convinto di fare bene subito. Il primo giorno ho sofferto un po’ il caldo e non avevo gamba, ieri ho preso un altro schiaffo, cominciavo ad essere un po’ giù, dopo essere arrivato qui con certe convinzioni. Ci voleva uno sprint giusto ed io ero lì. Poi le volate, si sa, si vincono e si perdono”.

E ancora: “Sono contento dei miei compagni, hanno fatto un lavoro perfetto portandomi sulla ruota giusta al momento giusto. Domani ci sarà un’altra occasione, poi altri due giorni intensi di salite, di tappe dure. La settimana prossima ci sarà la Cadel Evans che ho già vinto nel 2019”.

Foto: Lapresse