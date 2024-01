Tour de France 2024, Remco Evenepoel in ricognizione sulle strade transalpine: occhio sulla crono e gli sterrati

La stagione di ciclismo si sta proiettando ai grandi appuntamenti, con i grandi professionisti che stanno decidendo a cosa puntare in questo 2024. Chi sembra avere già deciso su cosa focalizzarsi è Remco Evenepoel, che vuole andare all’attacco del Tour de France e interrompere il duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.

Il belga della Soudal-Quick Step si è messo già al lavoro in vista della Grande Boucle, dopo che nel 2023 non è riuscito a sferrare l’attacco al Giro d’Italia, ritirandosi mentre era in rosa causa Covid, e senza riuscire a firmare la doppietta alla Vuelta a España, accontentandosi del dodicesimo posto.

Secondo il sito belga HLN, Evenepoel è andati in Francia assieme al compagno di squadra Louis Vervaeke, il tecnico Klaas Lodewyck e una parte dello staff per toccare ‘con mano’ alcune tappe del Tour: la cronometro della settima tappa dalla Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin, la giornata successiva a Semur-en-Auxois a Colomboy-les-Deux-Eglises e la nona frazione con partenza e arrivo a Troyes, quella che può essere un piccolo spartiacque con i suoi quattordici tratti in sterrato.

La sua volontà di rimanere nell’anonimato, visto che aveva smesso di pubblicare sui propri profili lo scorso 27 dicembre, si è però scontrata con l’epoca social che viviamo tutti i giorni. Difatti un cicloamatore lo ha incrociato e filmato, rendendo dunque nota la sua preparazione al Tour de France.

IL VIDEO DELL’ALLENAMENTO DI EVENEPOEL

Remco Evenepoel is already trying the gravel sectors, that will be included in the 2024 Tour de France stage. pic.twitter.com/zyYlfyRxvS — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 29, 2023

Foto: LaPresse

