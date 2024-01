Tiro a segno, l’Italia rischia di non qualificare alcuna azzurra a Parigi 2024: il ranking non è favorevole

Facciamo il punto della situazione tra le donne, alla vigilia dell’inizio della Coppa del Mondo 2024, delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a segno: sono state assegnate 80 carte olimpiche non nominali, 20 per ogni gara individuale: l’Italia non ha centrato finora alcun pass.

Le restanti quote (per ciascuna gara individuale) saranno così distribuite: 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) dal 24 febbraio al 3 marzo, 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) dall’11 al 19 aprile, e 2 agli Europei 25-50m di Osijek (Croazia) dal 23 maggio al 9 giugno.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà proprio il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atlete per Nazione in ciascuna specialità ai Giochi.

Guardando al ranking olimpico, però, l’Italia al momento può nutrire delle aspettative almeno in una specialità: elidendo le tiratrici che non saranno eleggibili, nella carabina 3 posizioni 50 metri femminile Sofia Ceccarello è settima.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Elmira Karapetyan (Armenia)

Anna Korakaki (Grecia)

Zorana Arunovic (Serbia)

Lu Kaiman (Cina)

Suman Kaur Sanghera (Stati Uniti)

Camille Jedrzejewski (Francia)

Christina Moschi (Grecia)

Olena Kostevych (Ucraina)

Jiang Ranxin (Cina)

Sara Rahel Fabian (Ungheria)

Kim Bomi (Corea del Sud)

Trịnh Thu Vinh (Vietnam)

Hala El-Gohari (Egitto)

Olfa Charni (Tunisia)

Alexis Lagan (Stati Uniti)

Oh Ye-jin (Corea del Sud)

Liu Heng-yu (Cina Taipei)

Dannielle Donohue (Australia)

Esha Singh (India)

Kishmala Talat (Pakistan)



CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Julia Ewa Piotrowska (Polonia)

Alison Weisz (Stati Uniti)

Huang Yuting (Cina)

Keum Ji Hyeon (Corea del Sud)

Mary Tucker (Stati Uniti)

Seonaid McIntosh (Gran Bretagna)

Jeanette Hegg Duestad (Norvegia)

Nina Christen (Svizzera)

Han Jiayu (Cina)

Mehuli Ghosh (India)

Shermineh Chehel Amirani (Iran)

Audrey Gogniat (Svizzera)

Houda Chaabi (Algeria)

Remas Khalil (Egitto)

Fernanda Russo (Argentina)

Kwon Eun-ji (Corea del Sud)

Tilottama Sen (India)

Elise Collier (Australia)

Le Thi Mong Tuyen (Vietnam)

Fatemeh Amini Pozveh (Iran)



PISTOLA SPORTIVA 25 METRI FEMMINILE

Doreen Vennekamp (Germania)

Klaudia Bres (Polonia)

Antoaneta Kostadinova (Bulgaria)

Kim Jangmi (Corea del Sud)

Chen Yan (Cina)

Haniyeh Rostamiyan (Iran)

Katelyn Abeln (Stati Uniti)

Nino Salukvadze (Georgia)

Tien Chia Chen (Cina Taipei)

Agate Rašmane (Lettonia)

Yang Jiin (Corea del Sud)

Tanyaporn Prucksakorn (Thailandia)

Nour Abbas Mohammed (Egitto)

Alejandra Zavala (Messico)

Diana Durango (Ecuador)

Liu Rui (Cina)

Manu Bhaker (India)

Siobhan Nicholls (Australia)

Rhythm Sangwan (India)

Wu Chia Ying (Cina Taipei)



CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI 50 METRI FEMMINILE

Veronika Blazickova (Repubblica Ceca)

Rikke Maeng Ibsen (Danimarca)

Jenny Stene (Norvegia)

Miao Wanru (Cina)

Sagen Maddalena (Stati Uniti)

Lee Eun Seo (Corea del Sud)

Sarah Beard (Stati Uniti)

Natalia Kochanska (Polonia)

Zhang Qiongyue (Cina)

Sift Kaur Samra (India)

Lisa Müller (Germania)

Oyuunbatyn Yesügen (Mongolia)

Alzahraa Shaban (Egitto)

Shannon Westlake (Canada)

Shriyanka Sadangi (India)

Arina Altukhova (Kazakistan)

Emily Cane (Australia)

Piper Benbow (Nuova Zelanda)

Kim Jehee (Corea del Sud)

Alexandra Le (Kazakistan)



RANKING OLIMPICO PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

1 11640 KORAKAKI Anna GRE GRE 1996

2 10275 JIANG Ranxin CHN CHN 2000

3 6928 ARUNOVIC Zorana SRB SRB 1986

4 6597 LI Xue CHN CHN 2000

5 6465 KOSTEVYCH Olena UKR UKR 1985

6 6450 MAJOR Veronika HUN HUN 1997

7 6182 JEDRZEJEWSKI Camille FRA FRA 2002

8 6052 KIM Bomi KOR KOR 1998

9 5779 SINGH Esha IND IND 2005

10 5497 TRINH Thu Vinh VIE VIE 2000

11 5466 WU Chia Ying TPE TPE 1992

12 5448 BRES Klaudia POL POL 1994

13 4974 KARAPETYAN Elmira ARM ARM 1994

14 4806 LU Kaiman CHN CHN 2000

15 4447 STEINER Sylvia AUT AUT 1982

16 4418 ZAVALA VAZQUEZ Alejandra MEX MEX 1984

17 4332 SANGWAN Rhythm IND IND 2003

18 4184 YU Ai Wen TPE TPE 1995

19 4122 LIU Heng Yu TPE TPE 2003

20 3882 TALAT Kishmala PAK PAK 2002

[…]

39 2770 VARRICCHIO Maria ITA ITA 1999

RANKING OLIMPICO CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

1 9250 HAN Jiayu CHN CHN 2001

2 8850 WANG Zhilin CHN CHN 2004

3 8617 HUANG Yuting CHN CHN 2006

4 7978 MULLER Oceanne FRA FRA 2003

5 7948 DUESTAD Jeanette Hegg NOR NOR 1999

6 7886 RAMITA Ramita IND IND 2004

7 7837 MCINTOSH Seonaid GBR GBR 1996

8 6969 SEN Tilottama IND IND 2008

9 6950 VALARIVAN Elavenil IND IND 1999

10 6209 MESZAROS Eszter HUN HUN 2002

[…]

37 3284 CECCARELLO Sofia ITA ITA 2002

RANKING OLIMPICO PISTOLA SPORTIVA 25 METRI FEMMINILE

1 11760 VENNEKAMP Doreen GER GER 1995

2 7450 ROSTAMIYAN Haniyeh IRI IRI 1998

3 6717 SANGWAN Rhythm IND IND 2003

4 6309 KOSTEVYCH Olena UKR UKR 1985

5 6156 MAJOR Veronika HUN HUN 1997

6 5403 KORAKAKI Anna GRE GRE 1996

7 5340 RASMANE Agate LAT LAT 1997

8 5331 LAMOLLE Mathilde FRA FRA 1997

9 5306 FENG Sixuan CHN CHN 2002

10 5078 TEH Xiu Hong SGP SGP 1994

[…]

33 2744 VARRICCHIO Maria ITA ITA 1999

RANKING OLIMPICO CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI 50 METRI FEMMINILE

1 12018 DUESTAD Jeanette Hegg NOR NOR 1999

2 8396 STENE Jenny NOR NOR 1998

3 7877 CHRISTEN Nina SUI SUI 1994

4 7267 MADDALENA Sagen USA USA 1993

5 6338 ZHANG Qiongyue CHN CHN 2004

6 6304 LEE Eunseo KOR KOR 1993

7 5697 SAMRA Sift Kaur IND IND 2001

8 5500 IBSEN Rikke Maeng DEN DEN 1990

9 5478 BEER Jolyn GER GER 1994

10 5168 MUELLER Lisa GER GER 1992

11 4866 BLAZICKOVA Veronika CZE CZE 2003

12 4838 MIAO Wanru CHN CHN 2000

13 4624 GRUNDSOEE Stephanie Laura Scurrah DEN DEN 2000

14 4348 GOMEZ Judith FRA FRA 1998

15 4314 XIA Siyu CHN CHN 2003

16 4244 JANSSEN Anna GER GER 2001

17 4222 MCINTOSH Seonaid GBR GBR 1996

18 4052 BRABCOVA Aneta CZE CZE 1992

19 4039 MOUDGIL Anjum IND IND 1994

20 3993 HAN Jiayu CHN CHN 2001

21 3831 UNGERANK Nadine AUT AUT 1996

22 3788 CECCARELLO Sofia ITA ITA 2002

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi aperti alle tiratrici italiane)

Europei 10m 2024, Gyor (Ungheria), 24 febbraio-3 marzo: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Rio (Brasile) 11-19 aprile 2024: 8 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Europei 25-50m 2024, Osijek (Croazia), 23 maggio-9 giugno: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 4 pass, 1 per ciascuna gara individuale (quota nominale)

Foto: UITS