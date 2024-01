Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP la settimana 8-14 gennaio. Musetti ci riprova. E Sinner…

Dove giocheranno i tennisti italiani nella settimane che si apre lunedì 8 gennaio? Si tratta di giorni importanti e che portano agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 14 gennaio. Jannik Sinner ha scelto di non disputare incontri ufficiali prima degli Australian Open. Il numero 4 al mondo, che non gioca una partita dalla trionfale Coppa Davis di fine novembre, ha preferito cimentarsi in un torneo di esibizione: il Kooyong Classic, in programma a Melbourne dal 10 al 12 gennaio. Si tratta di un appuntamento per rodare la propria condizione fisica e scaldare i motori in vista del primo Slam della stagione. Al momento non si conosce ancora l’ordine di gioco e non si sa quali saranno gli avversari dell’altoatesino, ma la entry list della manifestazione è di enorme rilievo: spiccano il danese Holger Rune, il norvegese Casper Ruud, il russo Karen Khachanov, lo statunitense Frances Tiafoe e il britannico Andy Murray.

Lorenzo Musetti ha incamerato la brutta sconfitta contro il russo Pavel Kotov al secondo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong e settimana prossima tornerà in scena all’ATP 250 di Adelaide, dove cercherà un pronto riscatto per presentarsi al meglio sul cemento di Melbourne. Il numero 25 del ranking ATP non sta attraversando il miglior momento della propria carriera e ha bisogno di un guizzo per ritrovare il livello di gioco dei giorni più pimpanti. Ad Adelaide sarano impegnati anche Matteo Arnaldi (numero 40, atteso in precedenza dal russo Roman Safiullin ai quarti di finale di Brisbane) e Lorenzo Sonego (numero 46, reduce dalle sconfitte contro Zverev e Mannarino in United Cup).

Fabio Fognini è fermo a causa di un problema fisico al pari di Matteo Berrettini, che è comunque ammesso al main draw degli Australian Open (l’auspicio è che il romano risolva le criticità al piede). Flavio Cobolli sarà invece chiamato a disputare le qualificazioni agli Australian Open: bisogna superare tre turni per accedere al primo Slam della stagione, lo stesso discorso vale anche per Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Mattia Bellucci, Stefano Travaglia, Francesco Passaro, Federico Gaio, Franco Agamenone, Alessandro Giannessi, Marco Cecchinato, Riccardo Bonadio, Francesco Maestrelli, Stefano Napolitano, Raul Brancaccio.

ITALIANI TORNEI ATP 8-14 GENNAIO

Jannik Sinner: nessun torneo ATP, giocherà l’esibizione del Kooyong Classic dal 10 al 12 gennaio.

Lorenzo Musetti: ATP 250 Adelaide.

Matteo Arnaldi: ATP 250 Adelaide.

Flavio Cobolli: qualificazioni Australian Open.

Fabio Fognini: fermo per infortunio.

Matteo Berrettini: fermo per infortunio, potrebbe rientrare per gli Australian Open

Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Mattia Bellucci, Stefano Travaglia, Francesco Passaro, Federico Gaio, Franco Agamenone, Alessandro Giannessi, Marco Cecchinato, Riccardo Bonadio, Francesco Maestrelli, Stefano Napolitano, Raul Brancaccio: qualificazioni Australian Open.

