Tennis, Angelo Binaghi rivela: “C’è la data per l’incontro al Quirinale con la squadra di Coppa Davis”

Un’indicazione. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha rivelato uno slot temporale ideale per garantire un incontro previsto originariamente prima delle vacanze di Natale del 2023 tra la squadra di Coppa Davis e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il tutto sarebbe dovuto tenersi il 21 dicembre, ma c’era stata l’impossibilità per via dell’assenza di alcuni membri della compagine. Ebbene, secondo quanto affermato da Binaghi: “Il ministro Abodi si sta adoperando affinché la squadra di Coppa Davis possa essere ricevuta al Quirinale di ritorno dall’Australia. Tra fine gennaio e inizio febbraio, Quirinale permettendo, credo sia la finestra per avere tutti insieme i giocatori in Italia“.

Dopo quindi gli Australian Open potrebbe esserci l’occasione per Jannik Sinner e compagni di essere ricevuti dalla più alta carica dello Stato, desiderosa di premiare i giocatori capaci di riportare nel Bel Paese la celebre Insalatiera dopo la prima e unica volta, avvenuta nel 1976.

Un modo anche per metterci una pezza, a onor del vero, visto che la mancata concretizzazione dell’incontro menzionato aveva fatto storcere il naso, anche per quello che rappresentava da un punto di vista squisitamente simbolico. Tuttavia, il calendario tennistico è tale che per gli atleti gli spazi siano davvero limitati.

