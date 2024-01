Tabellone Champions League volley: le avversarie di Trento, Civitanova e Piacenza dai quarti alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2023-2024 di volley maschile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Le tre compagini italiane sono già certe di essere tra le migliori otto forze d’Europa.

Trento attenderà la vincitrice del playoff tra i francesi del Tours e i tedeschi del Berlin Recycling Volleys: i dolomitici partiranno con i favori del pronostico e hanno tutte le carte in regola per passare il turno. Potrebbe palesarsi un derby italiano in semifinale, ma Civitanova dovrà fare il colpaccio contro chi uscirà dal brutale playoff tra i quotati turchi dell’Halkbank Ankara e i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle, Campioni d’Europa che si sono salvati soltanto in extremis da quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione.

Piacenza sarà invece impegnata nell’ostico quarto di finale contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Sarà un’avversaria particolarmente esigente per i Lupi, che però potrebbero riuscire a superare il turno e regalarsi la semifinale probabilmente contro i turchi dello Ziraat Bankasi Ankara, che non dovrebbero avere particolari problemi a regolare il Praga o il Guaguas. Di seguito il tabellone della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

PLAYOFF

Tours vs Berlin Recycling Volleys

Halkbank Ankara vs ZAKSA Kedzierzyn Kozle

Praga vs Guaguas

QUARTI DI FINALE

Ziraat Bankasi Ankara vs Praga/Guaguas

Jastrzebski Wegiel vs Piacenza

Civitanova vs Halkbank Ankara/ZAKSA Kedzierzyn Kozle

Trento vs Tours/Berlin Recycling Volleys

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera