Supercoppa Italiana 2024: Lautaro Martinez fa gioire l’Inter, Napoli battuto 1-0 allo scadere

A Ryad è l’Inter a festeggiare la terza Supercoppa Italiana consecutiva: in Arabia Saudita i nerazzurri si portano a casa l’ottavo titolo battendo per 1-0 allo scadere il Napoli, in una gara ricca di tensione. È il capitano, Lautaro Martinez, a lanciare la banda di Simone Inzaghi verso il trionfo, proprio allo scadere.

Il Napoli di Mazzarri si schiera con il 3-4-2-1, mentre l’Inter risponde con il suo solito 3-5-2 e nel primo tempo sono ovviamente i nerazzurri a creare le opportunità più importanti, mancando però spesso e volentieri nell’ultimo passaggio chiave. Non ci sono grandi opportunità nella prima frazione, se non un gol annullato a Lautaro Martinez per chiaro fuorigioco di Thuram.

Nella ripresa il Napoli parte meglio e trova una buonissima opportunità con Kvaratskhelia, il cui tiro a giro viene parato bene da Sommer. La svolta però al 60′: nel giro di pochi minuti arrivano infatti due cartellini gialli per Giovanni Simeone che viene espulso. Il Napoli si rintana in area di rigore, l’Inter ci prova in tutte le maniere ma non riesce a bucare la difesa partenopea.

Al 91′, dopo una girandola di cambi, è Pavard a trovare il buco perfetto sulla destra, trovando l’assist per il solito Lautaro Martinez che segna e trascina la squadra sotto la curva. I napoletani ci provano con orgoglio, anche in 10, a pareggiarla, ma non c’è nulla da fare.

