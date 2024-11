LIVE Inter-Lipsia, Champions League calcio in DIRETTA: match cruciale per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Inter-Lipsia, Champions League calcio in DIRETTA, Inzaghi vuole la vittoria.

L’Inter scende in campo contro il Lipsia nella quinta sfida della fase a campionato di Champions League. Dieci punti nelle prime quattro sfide: è questo il grande bottino racimolato in Champions League dai nerazzurri che, al metà del percosso della fase a campionato, si trova tra le prime otto squadre che si qualificherebbero direttamente agli ottavi senza passare dal playoff, un obiettivo ambizioso ma possibile.

L’avversario dei nerazzurri alla quinta partita come detto è il Lipsia, in grave difficoltà e ancora a secco di punti: quattro partite perse al cospetto di Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic. Proprio contro la Juventus, Openda e compagni hanno perso una grande opportunità per conquistare i tre punti: nonostante la superiorità numerica data per l’espulsione di Di Gregorio, la squadra di Rose si è fatta raggiungere e superare dagli uomini di Thiago Motta.

Dopo il grande 0-0 ottenuto all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Guardiola, l’Inter invece ha poi sempre ottenuto successi: sconfitte in successione Stella Rossa, Young Boys e Arsenal. I nerazzurri, sono insieme all’Atalanta l’unica squadra a non aver ancora subito goal in questa edizione della Champions League.

Inzaghi quindi recupera Calhanoglu e Lautaro Martinez, che saranno tra i titolari così come Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre Taremi farà riposare Thuram. In difesa recupera anche Pavard, De Vrij per Acerbi out. In mediana Zielinski, con Mkhitaryan dirottato in panchina. Frattesi a grave rischio per un problema alla caviglia.

Rose con la coppia consolidata Sesko–Openda. Nusa e Baumgartner ai lati del centrocampo, Klostermann fuori: possibile maglia da titolare per Lukeba come compagno di Orban al centro della difesa. Infortunato anche il giovane fenomeno Xavi Simons.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. All. Rose.

Calcio d'inizio alle ore 21.00.