Sport in tv oggi (venerdì 12 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 12 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, gli Europei di short track e di pattinaggio artistico in cima all’elenco. Tuttavia, a tenere banco ci saranno anche le qualificazioni degli Australian Open 2024 e i tornei in Australia, in avvicinamento allo Slam che scatterà dal 14 gennaio.

Oggi poi è il giorno del Settebello impegnato negli Europei nella sfida contro il Montenegro, andando a caccia di una vittoria troppo importante per il percorso che porta alle Olimpiadi di Parigi di quest’anno. Gli uomini di Sandro Campagna dovranno rispondere presente. Da seguire anche l’Eurolega di basket, gli Europei di ciclismo su pista e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 12 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 12 gennaio

00.10 Australian Open 2024, qualificazioni: turno conclusivo – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Zeppieri vs Ritschard 1° match e inizio alle 00.10 italiane; Vavassori vs Valkusz 1° match e inizio dalle 00.10 italiane; Napolitano vs Klein 1° match e inizio dalle 00.10 italiane; Cobolli vs Rodriguez Taverna 2° match e inizio programma dalle 00.10 italiane)

01.10 Tennis, ATP250 Auckland: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253, in streaming su SkyGo e su NOW.

01.30 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

02.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.20 Dakar, quarta tappa – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport2 HD alle 21.00)

04.45 Tennis, ATP250 Adelaide: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

04.50 Tennis, WTA250 Hobart: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 254, in streaming su SkyGo e su NOW.

06.35 Tennis, WTA500 Adelaide: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

08.15 Equitazione, Coppa del Mondo Dressage a Basilea: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube FEI.

08.30 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Sapporo (Giappone): qualificazione HS137 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Scherma, Coppa del Mondo a Parigi: Fasi preliminari a gironi e a eliminazione diretta del fioretto femminile – Diretta streaming su Pianeta Scherma.

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): Provisional Round femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Slittino, Coppa del Mondo/Nations League a Igls (Austria) – Diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge.

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF Bobsleigh & Skeleton.

10.15 Short track, Europei a Danzica (Polonia): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee: superG femminile – Diretta tv su Rai2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Scherma, Grand Prix a Tunisi: sciabola femminile (qualificazioni) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Pattinaggio artistico, Europei a Kaunas (Lituania): Rhythm dance – Diretta tv su dalle 11.00 Eurosport2 HD e in replica dalle 16.10 su RaiSport HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

11.00 Biathlon, IBU Cup in Val Ridanna: 12km Mass Start femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF Bobsleigh & Skeleton.

13.00 Ciclismo su pista, Europei 2024: sessione pomeridiana – Nessuna diretta tv/streaming.

13.45 Biathlon, IBU Cup in Val Ridanna: 15km Mass Start maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania): Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live.

14.30 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF Bobsleigh & Skeleton.

15.00 Pallanuoto, Europei 2024: Ungheria-Serbia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

15.30 Sci alpinismo, Europei a Flaine (Francia): staffetta mista – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Pallanuoto, Europei 2024: Spagna-Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17.00 Pattinaggio artistico, Europei a Kaunas (Lituania): Free program individuale maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazioni HS134 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

18.20 Ciclismo su pista, Europei 2024: sessione serale – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay2, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Pallanuoto, Europei 2024: Croazia-Grecia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18.30 Basket, Eurolega: Efes Istanbul-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.15 Pallanuoto, Europei 2024: Italia-Montenegro – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan Belgrado-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro-Lecco – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (202); in streaming su NOW, SkyGo, DAZN

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayern Monaco-Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C, Girone C: Giugliano-Foggia – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW, SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C, Girone C: Taranto-Picerno – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su NOW, SkyGo.

20.45 Calcio, Premier League: Burnley-Luton – Diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW, SkyGo.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne-Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Championship: Hull-Norwich – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio LaLiga: Siviglia-Alavés – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Ligue 1: Marsiglia-Strasburgo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su NOW, SkyGo.

21.00 Basket, Serie A2: Udine-Trieste – Diretta streaming su RaiPlay3.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...