LIVE Italia-Montenegro, Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA: il Settebello deve tornare a giocare come sa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma completo della sfida – Il calendario completo dei quarti di finale

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per i quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: a Zagabria sarà la selezione balcanica l’odierna avversaria del Settebello. Gli azzurri vanno alla ricerca di un posto in semifinale e vogliono proseguire nella corsa verso il pass olimpico in palio nella manifestazione continentale.

Oggi la formazione di Alessandro Campagna sarà composta da tredici dei quindici convocati: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per i quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: oggi, venerdì 12 gennaio, il match inizierà alle ore 20.15, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 19.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...