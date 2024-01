Sport in tv oggi (sabato 27 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 27 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli Australian Open propongono la finale femminile e quella di doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che andranno a caccia del colpaccio nel primo Slam della stagione. Abbuffata di discipline invernali con la discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, il superG maschile a Garmisch, la sprint di sci di fondo a Goms, gli Europei di biathlon, i Mondiali di slittino, le Olimpiadi Invernali Giovanili senza dimenticarsi di snowboard, salto con gli sci, combinata nordica, bob, speed skating e sci freestyle.

A Bologna vanno in scena le semifinali della Coppa Italia di volley maschile. Spazio anche ad alcuni eventi di atletica leggera (ormai la stagione indoor è entrata nel vivo) e alla Formula E con la gara di Riyadh. Menu arricchito dai vari campionati nazionali di calcio, basket, volley, pallamano, calcio a 5 e dall’abbuffata di calcio estero. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 27 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 27 gennaio

02.00 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Giovanili (diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+). Clicca qui per il calendario dettagliato di giornata.

02.00 CICLISMO FEMMINILE – Deakin University Road Race (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 04.00)

02.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.15 RUGBY A 7 – World Series (diretta streaming sul canale di HSBC Svns)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Ras al Khaimah Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.30)

08.05 RALLY – Rally di Montecarlo, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e alle ore 14.00 alle ore 15.00; diretta streaming integrale su Rally Tv)

08.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Boi Taull (diretta streaming su ISMF Tv)

08.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Simonhoehe, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.50 SLITTINO (Mondiali) – Doppio femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.30 TENNIS – Australian Open, finale femminile: Sabalenka-Zheng (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Schonach, HS100 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 ATLETICA LEGGERA – World Indoor Tour (livello gold) ad Astana (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

10.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

10.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Schonach, HS100 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (diretta tv su Rai 2 Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.55 FORMULA E – GP Riyadh, prove libere (diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+)

11.00 BIATHLON (Europei) – Inseguimento maschile a Osrblie (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.00 CICLISMO – Trofeo Pollença (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

11.00 SLITTINO (Mondiali) – Singolo maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri, gara a squadre miste: finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

Secondo match dalle ore 09.30 TENNIS – Australian Open, finale doppio maschile: Bolelli/Vavassori vs Bopanna/Ebden (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Garmisch-Partenkirchen (diretta tv su Rai 2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a St. Moritz, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Inter (diretta streaming su DAZN)

12.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Simonhoehe, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.15; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Goms, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.15 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.20 FORMULA E – GP Riyadh 2, qualifiche (diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+)

13.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Schonach, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile ad Hamme (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 BIATHLON (Europei) – Inseguimento femminile a Osrblie (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SLITTINO (Mondiali) – Doppio maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali di Volo) – Terza e quarta serie HS235 a Bad Mitterndorf (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Brescia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Parma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Ternana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Viadana (diretta streaming su DAZN)

14.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Schonach, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.45 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Farmers Insurance Open, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 20.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile ad Hamme (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Augsburg-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Friburgo, Hoffenheim-Heidenheim, Stoccarda-Lipsia, Wolfsburg-Colonia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Goms, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Trento-Monza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Active Network-Fortitudo Pomezia, Mantova-Avellino, Roma-Genzano (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Dossobuono-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.05 RUGBY (Premiership inglese) – Bristol-Bath (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Spezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Potenza-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.20 ATLETICA – Orlen Cup a Lodz, con Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Metz (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Verona-Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

17.00 ATLETICA – Meeting di Sabadell, con Larissa Iapichino (diretta streaming su 3cat)

18.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Salt Lake City (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery, canale YouTube dell’ISU)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa, ottavi di finale) – Angola-Namibia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Empoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Città di Cosenza-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Virtus Bologna-Battipaglia (diretta streaming su LBF)

18.00 FORMULA E – GP Riyadh 2, gara (diretta tv su Eurosport 1, Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Carpi (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Mezzocorona, Sassari-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Villareal (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Perugia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Perugia-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.30 RUGBY (Premiership inglese) – Saracens-Exeter Chiefs (diretta streaming su Mola Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Almere City (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Oxygen Roma-Sassari (diretta streaming su LBF)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Eppan-Conversano, Trieste-Meran (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET (Serie A) – Venezia-Trento (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (FA Cup, replay sedicesimi di finale) – Fulham-Newcastle (diretta streaming su DAZN)

20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls a Waterville (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Scafati-Treviso (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-Schio (diretta streaming su LBF)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Crotone (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Casertana-Latina (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Turris-Messina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa, ottavi di finale) – Nigeria-Camerun (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heracles-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Copa de la Liga argentina) – San Lorenzo-Lanus (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

21.00 BASKET (NBA) – New York Knicks-Miami Heat (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go NOW)

22.00 EQUITAZIONE (Coppa del Mondo) – Salto ostacoli a Puebla (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 CALCIO (Copa de la Liga argentina) – Platense-Boca Juniors (diretta streaming su Mola Tv)

23.30 BASKET (NBA) – Denver Nuggets-Philadelphia 76ers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

