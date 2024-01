LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2024 in DIRETTA: sfida Odermatt-Sarrazin, Paris e Casse per un acuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del SuperG di Garmisch (Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Quarto appuntamento stagionale in questa disciplina, che segna il giro di boa dell’annata. Ci sarà ancora l’ormai irrinunciabile duello Odermatt-Sarrazin? O qualcuno riuscirà ad inserirsi in questo duopolio?

L’attesa è quasi tutta per la loro sfida, per vedere chi dei due riuscirà a fare qualcosa di talmente sensazionale che l’altro dovrà applaudire. Ultimamente nella velocità maschile ci sono pochi spazi per le sorprese, con Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin che stanno letteralmente dominando la concorrenza. L’elvetico e il transalpino hanno almeno una marcia in più rispetto al resto della concorrenza, e se non sbagliano ci sarà da decidere solo chi va sul primo e chi sul secondo gradino del podio, chi metterà sulla Kanahar la prova perfetta. Si cerca vita dal pianeta Austria per qual che riguarda la velocità, con Vincent Kriechmayr che guida in Wuderteam alla ricerca del primo podio stagionale.

Chi ultimamente ha frequentato spesso il podio è la nazionale italiana, che si è presa più volte il terzo gradino alle spalle dei due marziani. Dominik Paris è in crescita costante, il podio di Kitz lo ha confermato, i risultati anche in superG iniziano ad essere sempre migliori ed è forse arrivato il momento per mettere una zampata nella specialità che lo ha visto laurearsi campione del mondo ormai un lustro fa. Proverà a piazzare un acuto anche Mattia Casse, sempre nei pressi ma mai con i piedi sul podio fino ad ora, mentre non sarà al via Florian Schieder. Guglielmo Bosca vuole confermare il 5° posto di Wengen con una gara solida, mentre Innerhofer torna in una località a lui sempre cara. Curiosità poi per Giovanni Borsotti e i giovani Benjamin Alliod, alla ricerca dei primi punti in carriera nel massimo circuito, e Giovanni Franzoni, che ha lanciato segnali incoraggianti nelle ultime settimane in Coppa Europa.

Foto: LaPresse