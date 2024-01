Sport in tv oggi (martedì 2 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 2 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis quest’oggi con l’esordio stagione di Lorenzo Musetti a Hong Kong e la prima di Rafa Nadal a Brisbane, nel singolare. Grandi attese sul conto del toscano e dell’iberico. Fari puntati anche su Novak Djokovic, impegnato con la Serbia nella United Cup. Dovranno poi concludere i loro match, interrotti per pioggia ieri, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti e l’obiettivo sarà chiaramente quello di imporsi.

In primo piano anche la Tournée dei Quattro Trampolini, con le qualificazioni della tappa di Innsbruck (Austria), mentre nell’Eurolega di basket l’Olimpia Milano sarà impegnata contro i greci dell’Olympiakos e sarà un crocevia importante per dar seguito ai propositi di rimonta. Da ricordare il confronto di Coppa Italia di calcio tra Milan e Cagliari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 2 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 2 gennaio

00.30 Tennis, United Cup: Grecia vs Cile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

02.00 Tennis, ATP250 Brisbane: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Fucsovics la continuazione non prima delle 03.00 italiane; non prima delle 09.30 italiane Nadal vs Thiem)

02.00 Tennis, WTA500 Brisbane: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

(Bronzetti vs Krueger la continuazione non prima delle 03.00 italiane)

03.00 Tennis, United Cup: Serbia vs Repubblica Ceca – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

03.00 Basket, NBA: Utah Jazz vs Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, ATP250 Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Wong 3° match non prima delle 11.30 italiane)

07.30 Tennis, United Cup: Croazia vs Olanda – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

13.30 Salto con gli sci, Tournée dei Quattro Trampolini a Innsbruck (Austria): qualificazioni HS130 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Calcio, laLiga: Getafe-Vallecano – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

19.15 Calcio, laLiga: Real Sociedad-Alaves – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Monaco – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: West Ham vs Brighton – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega: Partizan-Lyon Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan vs Cagliari – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21.30 Calcio, laLiga: Valencia-Villareal – Diretta streaming su DAZN.

